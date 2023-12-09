Özgür Özel, Almanya Başbakanı Schozl'la görüştü: 'Siyasi akrabalarımızla bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz'
Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) olağan genel kongresine katılmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden Özel, temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katıldı.
"Berlin’de SPD Eş Genel Başkanı, yoldaşım Lars Klingbeil'ın özel davetiyle, kardeş partimiz SPD'nin kongresine heyetimizle katılıyoruz. Siyasi akrabalarımızla bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" diyen Özel, kongrenin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.
Özel, buluşmayla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Bizler, sosyal demokratlar olarak ülkemizin hem Almanya hem Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler içinde olmasını savunuyoruz. İlişkilerimizin geliştirilmesi için çalışacağız."
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de bir araya geldik.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 9, 2023
Bizler, sosyal demokratlar olarak ülkemizin hem Almanya hem Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler içinde olmasını savunuyoruz. İlişkilerimizin geliştirilmesi için çalışacağız. pic.twitter.com/q5atbXCAy2