AKP, CHP'nin tutumundan 'rahatsız' oldu: Ömer Çelik, Özgür Özel’i hedef aldı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından “Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından hedef alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 14:40
AKP, CHP'nin tutumundan 'rahatsız' oldu: Ömer Çelik, Özgür Özel’i hedef aldı
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklendi.

CHP lideri Özgür Özel, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından “Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü kınamıyor lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Özel, yaptığı bir diğer paylaşımda ise “Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız” mesajı verdi.

CHP’DEN ‘KAPALI OTURUM’ VE ‘MİLLİ YAS’ ÇAĞRISI

Meclis’te kapalı oturum yapılmasını öneren CHP Meclis Grubu ise yayınladığı bildiriyle olayla ilgili milletvekillerinin bilgilendirilmesini talep ederek sorumluları hesap vermeye çağırdı ve Ulusal Yas ilan edilmesi önerisinde bulundu.

AKP ‘RAHATSIZ’ OLDU

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise bugün yaptığı açıklamada Özel ve CHP'nin yaklaşımı için, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur” ifadelerini kullandı.

“CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur” iddiasında bulunan Çelik, “CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır” dedi.

Çelik, CHP’nin yayınladığı bildiriyi ise “CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir” sözleriyle değerlendirdi.


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