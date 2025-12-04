CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç'i ziyaret etti.

Özel'e CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci Binici ve Ulaş Karasu eşlik etti. Güleç Özel'i kapıda karşıladı. Saat 14.00'te başlayan görüşme bir saat sürdü.

"MEKAN GEREĞİ UYGUN OLMAZ"

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, şöyle konuştu:

"Yüksek yargıyı ziyaretlerimizi bugün de Uyuşmazlık Mahkemesi'ni ziyaret ederek sürdürdük, hatta tamamladık. Yüksek yargının değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle Türkiye'nin anayasaya bağlı bir hukuk devleti olması noktasındaki genel değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. Bu ziyaretler siyasi yönü olmayan, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptığımız, yargı bağımsızlığına vurgu yaptığımız, anayasanın devletin tüm kurumları açısından bağlayıcılığına vurgu yaptığımız, ziyaret ettiğimiz kurumları önemsediğimize yönelik düşüncelerimizi duygularımızı paylaştığımız ziyaretler oluyor. Gündeme dair siyasi bir değerlendirme konum ve mekan gereği uygun olmaz, o açıdan teşekkür ediyorum."