Cumhuriyet Gazetesi Logo
TBMM'ye sunuldu... Özgür Özel ve Tuncay Özkan hakkında dokunulmazlık fezlekesi!

TBMM'ye sunuldu... Özgür Özel ve Tuncay Özkan hakkında dokunulmazlık fezlekesi!

2.07.2025 15:21:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
TBMM'ye sunuldu... Özgür Özel ve Tuncay Özkan hakkında dokunulmazlık fezlekesi!

CHP lideri Özgür Özel ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, 23 Haziran tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

TBMM Başkanlığı da fezlekeleri, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na gönderdi. Karma Komisyon, bir gün belirledikten fezlekeler ile ilgili toplantı yapacak.

Karma Komisyon karar verdikten sonra, fezlekeler Genel Kurul’a gidecek. Genel Kurul’da fezlekeler görüşüldükten sonra dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

Oylama sonucuna göre, Özel ve Özkan’ın dokunulmazlıkları hakkında karar verilmiş olacak.

İlgili Konular: #Özgür Özel #TBMM #Tuncay Özkan #dokunulmazlık

İlgili Haberler

3 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de
3 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de DEM Partili 3 milletvekili hakkında düzenlenen dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye iletildi.
CHP'li Gülizar Biçer Karaca'ya 'Emine Erdoğan'a hakaret'ten fezleke: Hapis ve siyasi yasak istendi!
CHP'li Gülizar Biçer Karaca'ya 'Emine Erdoğan'a hakaret'ten fezleke: Hapis ve siyasi yasak istendi! CHP Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca hakkında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a 'hakaret' ettiği iddiasıyla hapis ve siyasi yasak talep edildi.
Meclis'e 11 milletvekili hakkında 13 yeni fezleke sunuldu!
Meclis'e 11 milletvekili hakkında 13 yeni fezleke sunuldu! TBMM Başkanlığı'na, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın da yer aldığı 11 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle toplam 13 yeni fezleke sunuldu.