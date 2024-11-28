Özgür Özel’den 2 belediye başkanına taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de oğlunu kaybeden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve dedesini kaybeden Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel’den 2 belediye başkanına taziye ziyareti
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ANKA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 23:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında eşi Didem Özel'le birlikte taziye ziyaretlerinde bulundu. 

Özel, geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında yaşama veda eden Onur Günay için Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'a taziye ziyaretinde bulundu. 

Ardından Urla ilçesine geçen Özel, burada da dedesi Kaplan İşçiler'i kaybeden Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.



Etiketler: #Özgür Özel #TAZiye

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