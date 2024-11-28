Özgür Özel'den Meryem Ana Evi direnişinde: 'Yapılan iş otopark mafyalığıdır'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 14:54

Güncelleme: 28.11.2024 - 14:54

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Selçuk ilçesinde Meryem Ana Otoparkı’nın belediye yetkisinden alınmasına karşı başlatılan direnişi ziyaret etti. Özel, otopark gelirlerinin Selçuk halkına hizmet için kullanıldığını belirterek, "Bu gelirler Selçuk’a hayırlı işler için harcanıyor. Ancak şimdi otoparka mafya gibi el koymaya çalışıyorlar. 'Sıcak parayı ben yöneteceğim' diyerek hukuksuz bir girişimde bulunuyorlar. Bu tür uygulamalara asla onay vermeyin" ifadelerini kullandı.

“KAYBETMEYİ BİLMEDEN KAZANAMAZSINIZ”

Kararın siyasi bir motivasyonla alındığını belirten Özel, “Eğer AK Parti bu ilçede seçimi kazanmış olsaydı, böyle bir karar alınmazdı. Esas mesele, CHP’li belediyelerin halk için çalışmasını engellemek. Selçuk Belediyesi’nin hizmet üretmesini istemiyorlar” dedi.

31 Mart yerel seçim sonuçlarına atıfta bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca seçim kaybettik, yenilmenin adabını da biliriz. Kazandığımızda ise kibirden uzak dururuz. Ama siz kaybetmeyi öğrenemediniz. Kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz. CHP’nin kazandığı yerlerde neden başarılı olduğunu analiz etmek yerine, kazanımlarına engel olmayı seçiyorsunuz. Bu, milletin iradesine saygısızlıktır.”

“ERDOĞAN, MİLLETIN GÖZÜNDEN DÜŞÜYOR”

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, “31 Mart akşamı milletin gönlünden düştünüz, bu uygulamalarla da gözünden düşüyorsunuz. Esas yapmanız gereken işleri yapmak yerine, CHP’li belediyelere çökerek seçimde bükemediğiniz bileği farklı yollarla kırmaya çalışıyorsunuz. Ancak biz bu direnişin arkasındayız ve mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan’ın daha önceki açıklamalarına değinerek, “Milletin iradesini küçümseyen bu dil, 31 Mart’ta halk tarafından cezalandırılmıştır. Şimdi de aynı hatayı tekrarlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Özel, Selçuk halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, dayanışma çağrısında bulundu.