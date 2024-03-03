Özgür Özel’den ‘3 Mart’ kutlaması: ‘Çağdaşlaşma ülküsünden milim sapmayacağız’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye'de laiklik ilkesine temel oluşturan 3 devrim yasasının kabulünün 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Laiklik ilkesinden, Cumhuriyet devrimlerinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma ülküsünden milim sapmayacağız” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özel, 3 Mart Devrim Yasaları olarak bilinen Hilafetin kaldırılması, Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması, Eğitim ve Öğretim Birliği yasalarının kabulünün 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Özel’in paylaşımı şöyle:
“Türkiye'de laiklik ilkesine temel oluşturan 3 devrim yasasının kabulünün 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Laiklik ilkesinden, Cumhuriyet devrimlerinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma ülküsünden milim sapmayacağız.”
Türkiye'de laiklik ilkesine temel oluşturan 3 devrim yasasının kabulünün 100'üncü yıldönümünü kutluyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 3, 2024
Laiklik ilkesinden,
Cumhuriyet devrimlerinden,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma ülküsünden milim sapmayacagız.#3Mart1924 pic.twitter.com/cAcN1Jxkp6
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