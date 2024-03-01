Özgür Özel'den Erdoğan’a gönderme: 'Kurum'dan olmayacağını anladı'

Yayınlanma: 01.03.2024 - 18:37

Güncelleme: 01.03.2024 - 18:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Kazım Karabekir Cemevi’ni ziyaret etti. Özel ve İmamoğlu, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Şırnak’ta AKP’nin devlet imkanları ile aralarında kamu görevlilerinin de olduğu kişilerle propaganda yapması hakkında, “Devleti partinin devleti, partiyi devletin partisi sanan bir anlayış, attığı her adımda Türkiye’ye 2024 yılında yeni bir utanç yaşatıyor. 100 yıl önce bu Cumhuriyet kuruldu ve çok partili rejime geçirmekle övünüyoruz biz bu ülkeyi. Tayyip Erdoğan, 100 yıl sonra tek partili rejime geçirmeye çalışıyor” dedi.

KURUM’UN YERİNDE OLMAK İSTEMEZDİM”

Özel, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un ortak canlı yayına çıkma teklifini reddetmesi hakkındaki soruya, “Kurum’un yerinde olmak istemezdim. Çünkü Erdoğan’ın, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili söylediği her şey kendi adayını kifayetsiz gördüğünü, yetersiz gördüğünü, Ekrem Başkan ile baş edemediğini düşündüğünü gösteren yaklaşımlar. O yüzden aslında Erdoğan her sözü ve adımıyla ‘Bu Murat Kurum’dan olmayacak galiba, olmayacağını anladım, mecburen bu kampanyayı benim yürütmem lazım’ diyor. Zaten Ekrem Başkan ile de geçtiğimiz günlerde otobüste halkı selamlarken Sayın Erdoğan’ın resimlerini görünce başkan ‘Esas rakibim burada’ diye bana göstermişti. Bunu tescil ediyorlar, bunu kabul ediyorlar” diye yanıt verdi.

‘SEVİYESİ DÜŞÜK’

Kurum’un kendisinin ortak yayın davetiyle ilgili ‘samimi bulmuyorum’ ifadesine yanıt veren İmamoğlu, “Ne diyeyim? Genel Başkanım, acemi aday. Yapacak bir şey yok. Denecek çok bir şey yok. Yani milletimiz kanaati kararı görüyor zaten. Biz yine de medeni bir ortamda, bu tür tartışmaların olmasından yanayız. Onun dışında verdiği cevaplar falan, zaten hani biraz seviyesi düşük. Ona cevap vermek istemiyorum” dedi.

Murat Kurum’un anketlerde önde olduğunu söylediği anket sonuçlarına ilişkim de konuşan İmamoğlu, “Ona gelen anketlerde önde olabilir. Ben, milletin anketine bakıyorum. Gayet iyi gidiyor. Günü geldiğinde biz sizi anket konusunda sağlıklı bir şekilde bilgilendiririz” ifadelerini kullandı.

"25 NİSAN’DA ÇORLU’DAYIZ"

Genel Başkan Özel ise, kendisinin de hazır bulunduğu Çorlu tren faciası davasında karar duruşmasının bir hakimin sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ertelenmesiyle ilgili soruya ise “25 Nisan günü biz çok kuvvetli bir kadro ve çok sayıda arkadaşımızla birlikte orada olacağız. Binlerce kişi orada olacağız. Dün kalabalığı gördüklerinde ve toplumsal sahip çıkışı gördüklerinde davayı ertelemek için sabah erken saatlerde bir rapor aldırmışlar hakime” dedi.

Genel Başkan Özel ayrıca, “Bu işin kaçışı yok. Biz, adalet rayların altında kalmasın diye 25 Nisan’da da Çorlu’da olacağız” yanıtını verdi.