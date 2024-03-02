Özgür Özel'den Erdoğan'a kamuflaj çıkışı: Evladına çürük raporu alıp gariban üzerinden siyaset yapıyorsun

Yayınlanma: 02.03.2024 - 16:33

Güncelleme: 02.03.2024 - 16:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın medyada yer alan 'Özgür Özel bedellilerden oy istemedi' manşetlerine sert sözlerle yanıt verdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Burak Erdoğan'ın askere gitmediğinin altını çizen Özel, "Bir Erdoğan'a kamuflaj yakışacaksa Bilal Erdoğan'a, Burak Erdoğan'a yakışsaydı." dedi.

"KAMUFLAJ BİLAL ERDOĞAN'A, BURAK ERDOĞAN'A YAKIŞSAYDI"

Özel, şunları söyledi:

"Hepimiz bu ülke için canımızı veririz. Ama Tayyip Erdoğan... Şehidin tabutunu elinin ucuyla tutmuş, bir elinde mikrofon, kerpiç briket bir ev, penceresinin camına naylon çekilmiş... Orada siyaset yapacak. Omzuna bir de Cumhurbaşkanlığı forsu 'Efendim Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış' 7 tane gazete manşet atacak. Bir Erdoğan'a kamuflaj yakışacaksa Bilal Erdoğan'a, Burak Erdoğan'a yakışsaydı.

"O KANUNUN ALTINDA BENİM İMZAM VAR"

'Sizinkiler gibi bedelliyle çürük raporuyla kaçmayız' dedim. 'Özgür Özel bedellilerden oy istemiyor mu?' dedi. O kanunun altında benim imzam var. Bedelli askerlik yapan da normal askerlik yapan da bu ülkenin evladıdır. Bir dil sürçmesinden siyaset çıkarmaya çalışan Erdoğan'a şunu söylüyorum; Sen kendi evladına 'çürük raporu' alıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun? Onu soruyorum onu!"