Özgür Özel'den Erdoğan'a kamuflaj çıkışı: Evladına çürük raporu alıp gariban üzerinden siyaset yapıyorsun
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Salihli Kent Meydanı'nda konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Sen kendi evladına 'çürük raporu' alıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun?" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın medyada yer alan 'Özgür Özel bedellilerden oy istemedi' manşetlerine sert sözlerle yanıt verdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Burak Erdoğan'ın askere gitmediğinin altını çizen Özel, "Bir Erdoğan'a kamuflaj yakışacaksa Bilal Erdoğan'a, Burak Erdoğan'a yakışsaydı." dedi.
"KAMUFLAJ BİLAL ERDOĞAN'A, BURAK ERDOĞAN'A YAKIŞSAYDI"
Özel, şunları söyledi:
"Hepimiz bu ülke için canımızı veririz. Ama Tayyip Erdoğan... Şehidin tabutunu elinin ucuyla tutmuş, bir elinde mikrofon, kerpiç briket bir ev, penceresinin camına naylon çekilmiş... Orada siyaset yapacak. Omzuna bir de Cumhurbaşkanlığı forsu 'Efendim Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış' 7 tane gazete manşet atacak. Bir Erdoğan'a kamuflaj yakışacaksa Bilal Erdoğan'a, Burak Erdoğan'a yakışsaydı.
"O KANUNUN ALTINDA BENİM İMZAM VAR"
'Sizinkiler gibi bedelliyle çürük raporuyla kaçmayız' dedim. 'Özgür Özel bedellilerden oy istemiyor mu?' dedi. O kanunun altında benim imzam var. Bedelli askerlik yapan da normal askerlik yapan da bu ülkenin evladıdır. Bir dil sürçmesinden siyaset çıkarmaya çalışan Erdoğan'a şunu söylüyorum; Sen kendi evladına 'çürük raporu' alıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun? Onu soruyorum onu!"
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'nin kalesinde' şaşırtan sonuç
- Emeklinin bayram ikramiyesinde merak edilenler...
- Çok sayıda yaralı var!
- Erdoğan'dan 'şarap' onayı
- 'Bıktım, midem bulanıyor artık...'
- Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor...
- 'Dikkat eksikliği sayesinde ayakta kaldılar...'
- 4 ilin emniyet müdürü değişti!
- Özel'den Erdoğan'a çağrı!
- İsmail Kartal'dan Fred kararı!