Özgür Özel'den Çayırhan emekçilerine destek: 'Bu belki de bir milat olacak'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 18:16

Güncelleme: 21.11.2024 - 18:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali’nin “varlık satışı” yoluyla özelleştirilmesine karşı kendilerini madene kapatan emekçilere destek ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Özel, “Bugün, iki aydır özelleştirmeye karşı seslerini duyurmaya çalışan, dünden itibaren de madenden çıkmayarak özelleştirmeye karşı büyük direniş başlatan madenci arkadaşlarımızla dayanışma içinde olmak üzere buraya geldik” dedi.

Özel, şunları söyledi:

“BU KADAR KÂRLIYKEN SEN BUNU NİYE SATIYORSUN?”

“Bugün karşı karşıya olduğumuz durum aslında burada, Nallıhan’da yıllar önce deneyimlenen ve çok kişinin ağzının yandığı bir meselenin tekrarına engel olmak için. Bu maden 1987 yılında açıldı, 2000 yılına kadar devlet tarafından işletildi. O süreçte biraz önce eşler de söyledi, o günleri bilenler de söylediler, herkes çok mutluydu. 2000 yılında maden özelleştirildi. Özelleştirilince buradaki o sosyal tesislerin, mutlu ailelerin, mutlu maden işçilerin yerini üretim baskısı altında sürekli çalışan, sürekli çalıştırılan mutsuz madencilere bıraktı. 2020 yılına kadar bu madenden çok paralar kazanıldı ancak bu maden 20 yılın sonunda sözleşme süresi bittiği için devlete geri döndü.

O günden itibaren de Türkiye Kömür İşletmeleri’nin bir iştiraki olan KİAŞ tarafından işletiliyor. Şimdi yeniden özelleştirilmek isteniyor, 4 Aralık günü yeniden satılmak isteniyor. 4 Aralık günü bu madeni almak için 17 şirket dosya aldı. Yani 17 şirketin iştahını kabartan bir yer burası. Bu 17 şirket burayı alacak, yani içlerinden biri alacak. Kuvvetle muhtemeldir ki kimin alacağını da birileri biliyor. O alan kişi burayı Türk Lirası üzerinden yılda bir ödemeyle altı taksitte ödeyecek.

Birileri köprü yaptığında onlara hem geçiş garantisi veriyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dolarla, euro ile ödüyor. Yetmiyor, doların, euronun ABD’deki, İngiltere’deki enflasyonunu da üstüne katıp ödüyor. Biz bir şey satınca peşin fiyatına, 6 taksit, Türk parası üzerinden. Çıkacak kömür garanti. Kömür ile elektrik üretilecek. Elektriğin devlet tarafından alınacağı da garanti. Bir hediye paketi eksik. Bir de hediye paketi yapsaydınız. Bu şartlarda bu madeni satarsan tabii 17 kişi koşar ve birbiri ile yarışır almak için. Burası bu kadar kârlıyken sen bunu niye satıyorsun?”

“KAYA GİBİ ARKALARINDAYIZ”

“Bakın madencilerin her biri diyor ki, ‘Özelleştirmeden sonra işten çıkarmalar geliyor. Özelleştirmeden sonra üretim baskısı geliyor. İş güvenliği ile ilgili kaygılar oluyor’. Ben Soma’dan geliyorum, maden ocağından geliyorum. Ben Soma’da 301 işçi ölmeden önce o ocaktaydım. O Meclis’in kürsüsünde dedim ki, ‘Burada kötü bir şey olacak, el koyalım’. Çünkü üretim baskısı vardı. Madenler devletin Anayasaya göre. ‘Efendim, satamazsın’. ‘Satmıyorum, işletme hakkını veriyorum’. Kömürü alınca maden mi kalıyor geriye, nasıl işletme hakkı bu? Geriye bir boşluk bırakıp gidiyorsun.

O yüzden Anayasa’ya aykırı olan bu özelleştirmeye de, bundan sonra işsizlik yaratacak bu duruma da, mağduriyet yaratacak bu duruma da itiraz ediyoruz. Bugün burada madende çalışanların sendikası, Türk-İş Başkanımız burada, sendikanın Başkanı Nurettin Akçul burada; Türkiye Maden-İş Sendikası. Diğer yandan bu madende çıkarılan kömürün yakılacağı santral, orası özelleştiriliyor. Orada örgütlü olan sendikanın başkanı burada. Ve biz oradaki 750 işçiyle de buradaki bin 400’ün üzerindeki işçiyle de sonuna kadar dayanışma içinde olacağız.

Bu işçiler tarihin akışını geriye çevirmeye karar verdiyse, emekten yana olan herkesin bu mücadeleye destek olması sorumluluğu vardır. Geçmişte belli mücadeleleri eksik yapıldığında itirazlarımız oldu. Ama madem ki bugün hak aranıyor, kaya gibi yanlarındayız, kaya gibi arkalarındayız. Buradaki işçilerin her birisi hakkını alana kadar, burada bu özelleştirme iptal edilene kadar, buradaki madencilerin sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak haklı mücadelelerinin yanında olacağız.”

“UMARIM SAMİMİ BİR GAYRETLE BU ÖZELLEŞTİRMEYİ DURDURUR”

“Bu madenden etkilenen dört ilçe var burada. Sadece buradaki özelleştirme madencileri değil, o ilçelerdeki tüm yaşamı tehdit edecek, oradaki herkesin ekmeği ile oynayacak başta esnafın olmak üzere. Belediye başkanlarım burada, çadırları ile buradalar, destekleri ile buradalar, bu emek mücadelesinin arkasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, bir dakika yalnız bırakmadan bu mücadelenin arkasında duracağız. Bugün buraya gelen herkesin ziyareti değerlidir. Fuat Bey ‘Mücadele edeceğim, gayret göstereceğim’ demiş. Umut ederim samimi bir gayretle bu özelleştirmeyi durdurur.

AK Parti’nin geçmişinde benim itiraz ettiğim, Fuat Beylerin savunduğu binlerce işçileri mağdur eden özelleştirme var. Bu sefer bu yanlıştan dönüp de bunu durdururlarsa ben Fuat Bey’e de teşekkür ederim. Ama işçiye, ‘Merak etmeyin, hakkınızı alacaksınız, iş garantisi verecekler, işten çıkarmayacaklar’. Vallahi özelleştirmenin ertesi günü ara ki bulasın, kimse gelmez. 60 gündür mücadele ediyor burada arkadaşlarımız ve sendikası. Bir kişi geldi mi? Gelmez.

Ama eylemi koydun mu, arkasında durdun mu bak bir gün içerisinde kimler kimler geldi. Ben madencilerin 86 davasının 86’sını da Soma‘da takip etmiş bir milletvekili olarak bugün genel başkanlığım sürecinde de bu emek mücadelesini sonuna kadar takip edeceğim, arkadaşlarım sonuna kadar madencilerin arkasında olacak. Burada yer altına eşlerini dua ile yollayan, gelmelerini dualarla bekleyen eşlerin ve çocukların gözü, kulağı, umudu bizdedir.

Bütün Türkiye’ye sesleniyorum bu mücadelenin arkasında durursanız tarihin akışında önemli bir direnç noktasını başarmış olacaklar. Hep geriye gidiyor madenciler, hep geriye gidiyor. Duracağız, ileriye bir adım atacağız. Sonra hep birlikte emeğin hakkını alacağı bir büyük yürüyüşün hep birlikte parçası olacağız. Hepinize kolay gelsin, hepinizi yürekten kutluyorum, hepinizin arkasındayız.”

“SOMA’DA DİRENÇLİ DURDULAR, HAKLARI ALINDI”

Madencilerin aileleriyle sohbet eden Özel, şunları söyledi:

“Soma’da 2 bin 300 arkadaşımız direndiler, onların da eşleri sizin gibi dirençli durdular, ayakta durdular. En sonunda bir şekilde hakları alındı. İnşallah sizinkiler de alacak ümit ediyoruz. Bizim amacımız, maksadımız sizin sesinizi duyuralım. Bu maden bir daha özelleşmesin, bir daha işten çıkarmalar olmasın. Sendika olsun, devlet işletsin. Devlet de kazansın, siz de kazanın. Burada bir sonuç alınmıyorsa, sesi yükseltmek için eylem yapmak, direnmekten başka çare kalmadıysa bu yolun mutlaka tüketilmesi lazım. Zaten başka türlü kimse dönüp dinlemiyor. İki aydır kimse geldi mi buraya? Yok. Bugün bak kaçıncı geliyor. Biz de geldik, Müsavat Bey geldi, Önceki Cumhurbaşkanı Yardımcısı geldi. O yüzden hak arama mücadelesi, sendikalı ve güçlü mücadele kadar kıymetli bir şey yok.”

“SONUNA KADAR ARKANIZDA DURACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ”

“Bizim Soma’da EİAŞ’ın santralini kömür garantili özelleştirdiler. Konya’dan bir firma geldi ve aldı. Torku firması, o da kooperatif. Hem işten çıkarmalar oldu, hem iyi elemanlar başka yere gitti, hem kendisi para kazanamadı, şimdi sıkıntıları var. Büyük sıkıntıları var. Soma’da özelleştirmeden sonra mutlu olan kimse yok. Belediye başkanlarımız burada neye ihtiyaç varsa, ne katkı yapılacaksa yapacaklar. Biz sonuna kadar arkanızdayız. Bu özelleşmeden sonra memnun olan bir madenci, bir madenci eşi, madenci çocuğu yok. O yüzden siz ne kadar mücadele ederseniz, biz o kadar sizin arkanızda duracağız. Başaracağız.”

“BU BELKİ DE BİR MİLAT OLACAK”

“Geçmişte bazen bu tip özelleştirmelerde bazen sendikaların eksikliğinden, bazen işçilere gelip böyle anlatıyorlar işe ‘Hiçbir zararınız olmayacak. İşinizin garantisi biziz’ filan. Sırf özelleştirme olana kadar. Olduktan sonra kimse uğramıyor, patronun insafına kalınıyor. Bu aşamada bu bilinç çok önemli. Burasının bir kere ağzı yanmış bundan, 2000 - 2020 arası. Şimdi bu mücadele çok önemli. Türkiye’de de bu basın tarafından da çok iyi ele alınıyor, bütün Türkiye arkanızda. Bu belki de bir milat olacak. Bunu 4 Aralık’ta geriye püskürtebilirsek, artık geriye geriye gidişten madencilerin ileriye ileriye gidişi başlayacak.

Soma’dan madenci arkadaşlar aradı. Gökay var mesela bizim madenci arkadaşımız, oradaki maden sendikasının da başkanı, Bağımsız Maden İş’in. O da diyor ki, ‘Soma’daki madencilerin dayanışma duygularını iletiyoruz. Eğer birazcık bu iş uzarsa kalkacağız, oraya da geleceğiz destek olmaya’ diyor. Soma’dan da size selam var, eşlerinden de selam var.”