Özgür Özel'den teğmenlere videolu destek mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayımladı.
Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" şeklinde slogan atarak kılıçlı yemin eden teğmenlerin ihraç talebine ilişkin tartışmalar sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teğmenlere bir kez daha destek verdi.
Özel, paylaşımında, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz dediği için hedef alınan teğmenlere bin selam olsun" sözlerine yer verdi.
‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediği için hedef alınan teğmenlere bin selam olsun!— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 19, 2024
Sizin gibi Cumhuriyet’in evlatları bu milleti yarına taşıyacak. Sizi savunmak, vatan borcumuzdur, millet borcumuzdur! pic.twitter.com/1hvUyTr0gB
Etiketler: #Özgür Özel #Teğmen #CHP
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