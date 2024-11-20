Özgür Özel'den teğmenlere videolu destek mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Özgür Özel'den teğmenlere videolu destek mesajı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:48

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" şeklinde slogan atarak kılıçlı yemin eden teğmenlerin ihraç talebine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teğmenlere bir kez daha destek verdi.

Özel, paylaşımında, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz dediği için hedef alınan teğmenlere bin selam olsun" sözlerine yer verdi.


Etiketler: #Özgür Özel #Teğmen #CHP

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