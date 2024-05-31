Özgür Özel'den Erdal Atabek için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetemiz yazarı Dr. Erdal Atabek için taziye mesajı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:27
Özgür Özel'den Erdal Atabek için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden gazetemiz yazarı Dr. Erdal Atabek için taziye mesajı yayınladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Atabek için diğer siyasilerden gelen mesajlar şöyle: 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Atabek'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim.  Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Cumhuriyet ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt: Meslek büyüğüm, Türk tıbbının yüz akı, TTB önceki başkanı, SSK önceki Genel Müdürü, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, bilge insan Dr. Erdal Atabek ağabeyimin vefatından büyük üzüntü duydum. Ailesine, Cumhuriyet Gazetesi’ne, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Cumhuriyet aydını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Kıymetli Atabek’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: Cumhuriyet aydını ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Atabek’e Allah'tan rahmet, basın camiamıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. 

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç: Cumhuriyet gazetesi yazarı, Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu ve bilim insanı Dr. Erdal Atabek'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Cumhuriyet gazetesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek: Değerli büyüğümüz, Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü: Cumhuriyet gazetesi yazarı, Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu ve bilim insanı Dr. Erdal Atabek'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; Atabek ailesine, Cumhuriyet gazetesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

 


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