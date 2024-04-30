Özgür Özel’den ‘görüşme’ açıklaması: ‘Çok ciddi hazırlık yapıyoruz’

CHP lideri Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme için “Çok ciddi hazırlıklar yapıyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:56
Özgür Özel’den ‘görüşme’ açıklaması: ‘Çok ciddi hazırlık yapıyoruz’
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 Mayıs Perşembe günü yapacağı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, ‘yeni anayasa’ tartışmalarına ilişkin “Önce mevcut Anayasa’ya uyulması lazım. Önce Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının tanınması lazım. Bugün vatandaşın gündeminde yeni anayasa değil açlık var, yoksulluk var, geçim var. Bunları çözelim. Ben bu görüşmede bunları sayın Cumhurbaşkanı’na aktaracağım. Vatandaş iş, aş istiyor; hayat pahalılığı dursun istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı’na bunları anlatacağım” dedi.

"ÇOK CİDDİ HAZIRLIKLAR YAPIYORUZ"

Görüşmede hangi başlıkların konuşulacağına ilişkin soruya Özel “Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde pek çok konuyu konuşacağım. Ancak takdir edersiniz ki sizlere hepsini söyleyecek değilim. Çok ciddi hazırlıklar yapıyoruz” yanıtını verdi.

Özel son olarak şunları kaydetti: 

“Ben bütün bu süreci belediye başkanlarıyla, Parti Meclisi’yle, MYK’yla, il başkanlarımla, milletvekillerimle konuştum, uzun uzun değerlendirdik. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bana ve benim partime sorumluluklar düşüyor. Ve aynı zamanda ülkeyi yöneten kişi olarak sayın Cumhurbaşkanı’nın da sorumlulukları var. Bunları konuşmamız gerekir.”


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