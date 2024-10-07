Özgür Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 23:41

Güncelleme: 07.10.2024 - 23:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı.

Özel’in paylaşımı şu şekilde:

“Erdoğan, Sen devleti kadınların arkasından çektin, katillere cesaret verdin. Türkiye’nin yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmesi çağrısını yapıyorum.

Bu eli tutun, bu sorunu çözün, devleti kadınların arkasına dimdik koyun, bu cinayetleri hep beraber bitirelim!”