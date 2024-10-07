Özgür Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne dönmesi için çağrı yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı.
Özel’in paylaşımı şu şekilde:
“Erdoğan, Sen devleti kadınların arkasından çektin, katillere cesaret verdin. Türkiye’nin yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmesi çağrısını yapıyorum.
Bu eli tutun, bu sorunu çözün, devleti kadınların arkasına dimdik koyun, bu cinayetleri hep beraber bitirelim!”
Erdoğan,— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 7, 2024
Sen devleti kadınların arkasından çektin, katillere cesaret verdin. Türkiye’nin yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmesi çağrısını yapıyorum.
Bu eli tutun, bu sorunu çözün, devleti kadınların arkasına dimdik koyun, bu cinayetleri hep beraber bitirelim! pic.twitter.com/tKl0mCzg8T
Etiketler: #Özgür Özel #İstanbul Sözleşmesi #CHP
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