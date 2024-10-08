Özgür Özel’den ‘kapalı oturum’ açıklaması: ‘Yoksulluk konuşulmasın diye…’

Yayınlanma: 08.10.2024 - 18:56

Güncelleme: 08.10.2024 - 18:56

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında İsrail gündemiyle toplandı. Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasından sonra kapalı oturuma geçildi.

Gizli oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail’in Lübnan’a işgal girişimi ve bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Gizli oturum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Özel, oturumda her gün televizyonlarda konuşulandan fazlasının konuşulmadığını ve Erdoğan'ın bu iddiayı gündemi değiştirmek için ortaya attığını belirtti.

"BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEYİ SÖYLEMEDİLER"

CHP Genel Başkanı özgür Özel, TBMM'de düzenlenen gizli oturum sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilmediğimiz bir şeyi söylemediler. Şüphemiz vardı işsizlik olduğu için insanların geçim sıkıntısı olduğu için 31 Mart'ta milletin sesini duymadan emekçiyi duymadan yaptığı politikalar sandıkta cezalandırıldığı için. CHP 47 yıl sonra birinci parti olduğu için, CHP gücünü koruduğu Erdoğan'ın da partisini toparlayamadığı için işsizliği, yoksulluğu konuşmasın diye ortalığı İsrail saldıracak lafını attı. Bunu konuşturuyor.

Milli güvenliğin milletin yüreğinin beraber attığı konuları tartıştırıyor. Aksini düşünen varsa çıksın anlatsın. Grup başkanvekili, grup başkanı biz dinledik ve Erdoğan'ın bahsettiği tehdide ikna olduk desin.

Türkiye gerçek gündemine dönmelidir. Gerçek gazetecileri gündem manipülasyonundan arınmaya ve gençlerin umutsuzluğunu konuşmaya davet ediyorum. İsrail'e karşı Filistin'e aslan gibi yanındayız. Bilmediğimiz bir şey olsaydı susacak ve destek vereceğiz dedik. Ecevit Kıbrıs Harekatı ile ilgili bilgilendirme yaptı. Demirel dedi ki iktidar muhalefet beraberiz. Aynı tehdit olsaydı ne ben ne de grup başkan vekillerimiz aynı tavrı alırdı."