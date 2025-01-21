Özgür Özel’den Kartalkaya’da Bakan Ersoy’a sert yanıt: ‘Utanılacak bir şey yaptı’

Yayınlanma: 21.01.2025 - 19:18

Güncelleme: 21.01.2025 - 19:22

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 66 kişinin hayatını kaybettiği Bolu’da, yangın faciasının yaşandığı bölgeye geldi.

Özel, yanan otelde incelemelerde bulundu, incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

“6 SAAT BEKLEDİK BİZ”

Sözlerine başsağlığı dileyerek başlayan Özel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yapılması gereken her şeyin hızla yapılması lazım. Bu yasa, bu acıya saygı duyulması lazım. Endişelerle, bir takım kendine ilişkin meselelerle doğru olmayan erken ifadeler çok tehlikelidir. Daha üç kayıp, altı kayıp denildiğinde Tanju Özcan bana ’50’nin üzerinde olabilir’ dedi. Ben ‘sorumlu davranalım’ dedim. Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli dedik. Valiliğin açıklamasını bekledik. 6 saat bekledik biz. Maalesef bir yandan da iptal edilmeyen il kongresindeki konuşmayı bekliyormuşuz. Bu da milletin çok ayıpladığı bir şey.

BAKAN ERSOY'A SERT YANIT: GERÇEKTEN UTANILACAK BİR ŞEY YAPTI

2007 yılında bu otel yapılırken Turizm Bakanlığı Bolu Belediyesi’nden bir talepte bulunur, belediye de o gün ‘uygunluk’ belgesi verir. O belgenin el altından servis edilip… Aklım almadı. Bunun bakanlık kökenli olması inanılır bir şey değil. Baktık, gördük ki bir algı çalışması. O yıl belediye zaten sizde. O günden bugüne de belediyenin kapısını çalan olmamış. Burayı denetlediğinde bakanlık yangınla ilgili yeni bir denetim talep etmemiş. Biz bunları konuşmayı zul sayarız. Ağzımızı açmadık. Önce cenazeler, yas bitecek. Eninde sonunda her şey sorulur, hesap sorulacak. Bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama Bolu Belediyesi’nin sınırlarında değil, burası büyükşehir değil. Böyle bir sorumsuz açıklama Allah korusun, insanın evladı ölmüş burada. Sen beni yalan yere hedef gösteriyorsun, adamın gırtlağına yapışırlar burada.

Göreve geldiğinde tebrik telefonu açmıştım sayın bakana. ‘Hayırlı olsun, Allah utandırmasın’ diye. Ama bugün gerçekten utanılacak bir şey yaptı. Böyle şeyleri yapmamak lazım, büyük üzüntü içindeyiz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için diyeceğim ama yaşanıyor işte lanet olsun. Gerçekten artık bu işlere bir başka yerden bakmak lazım.

“İÇERİDE YANMIŞ ÇOCUK BEDENLERİ VARKEN BUNLARIN KONUŞULMASINDAN UTANÇ DUYDUM”

Bu işin bir Sayın Bakan eliyle siyasileştirilmeye çalışılmasından dolayı sadece meşru müdafaa hakkı bir açıklama yapmak durumunda kaldık çünkü hiç alakamız olmayan bir konu. Yine de işin bu boyuta gelmesinden, içeride yanmış çocuk bedenleri varken de bunların konuşulmasından hepimiz adına utanç duydum. Çok yanlış oldu. Ama burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Ama olmaz, 2025 yılında bir ülkede insanlar böyle ölmez, ölemez."