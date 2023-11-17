Özgür Özel'den 'Metin Uca' paylaşımı
Kocaeli’nde geçirdiği kazanın ardından entübe edilen 62 yaşındaki sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uca için taziye mesajı paylaştı.
Kocaeli Dilovası’nda seyir halindeyken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve şah damarlarının tıkalı olduğu öğrenilen sunucu Metin Uca, 15 Kasım’daki ameliyatının ardından entübe edildi.
Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara, X hesabından Metin Uca’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor.— Kübra Kalem Baykara (@kubrakb) November 16, 2023
Uca için 18 Kasım’da Harbiye’deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni yapılacak. Uca’nın cenazesi, törenin ardından Ankara’ya gönderilecek.
CHP LİDERİ ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, yaşamını yitiren Uca için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Özgür Özel, "Televizyon haberciliğine ve yarışma programlarına yeni bir boyut kazandırmış, değerli Metin Uca'nın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Televizyon haberciliğine ve yarışma programlarına yeni bir boyut kazandırmış, değerli #MetinUca'nın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 17, 2023
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/K9JsnnIqXM
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