Özgür Özel'den 'Metin Uca' paylaşımı

Kocaeli’nde geçirdiği kazanın ardından entübe edilen 62 yaşındaki sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uca için taziye mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:08
Özgür Özel'den 'Metin Uca' paylaşımı
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Kocaeli Dilovası’nda seyir halindeyken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve şah damarlarının tıkalı olduğu öğrenilen sunucu Metin Uca, 15 Kasım’daki ameliyatının ardından entübe edildi.

Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara, X hesabından Metin Uca’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Uca için 18 Kasım’da Harbiye’deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni yapılacak. Uca’nın cenazesi, törenin ardından Ankara’ya gönderilecek.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, yaşamını yitiren Uca için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özgür Özel, "Televizyon haberciliğine ve yarışma programlarına yeni bir boyut kazandırmış, değerli Metin Uca'nın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Metin Uca

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