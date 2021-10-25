Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) 1 milyar liralık tıbbi cihaz yolsuzluk soruşturmasının başına Süleyman Soylu'nun eski çalışma arkadaşının getirildiğini iddia ederek "Soylu bu gece rahat uyusun ama seçimden sonra ona huzur yok" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) 1 milyar liralık tıbbi cihaz yolsuzluk soruşturmaları devam ederken, soruşturmayı yürüten SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı'nın görevden alınıp yerine kurum dışından ve müfettiş kökenli olmayan bir ismin getirilmek istendiği iddia edilmişti.
"SEÇİMDEN SONRA ONA HUZUR YOK"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından söz konusu iddia hakkında önemli bir açıklama yaptı. Özel, soruşturulmanın kapatılması için teftişin başına Süleyman Soylu'nu Çalışma Bakanı iken Hukuk Müşavirliği'ni yapan kişinin atandığını söyledi.
"Soylu bu gece rahat uyusun ama seçimden sonra ona huzur yok" diyen Özel, kapattırılan tüm dosyaları yeniden açacaklarını belirtti.
Özel'in açıklaması şu şekilde:
Suçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeniyle ilgili yolsuzluk soruşturmasını kapatmak için Soylu'nun Çalışma Bakanıyken hukuk müşavirliğini yapan kişiyi teftişin başına getirdiler. Soylu bu gece rahat uyusun ama seçimden sonra ona huzur yok, kapattırdığı tüm dosyaları yeniden açacağız!
Suçişleri Bakanı Soylu'nun kuzeniyle ilgili yolsuzluk soruşturmasını kapatmak için Soylu'nun Çalışma Bakanıyken hukuk müşavirliğini yapan kişiyi teftişin başına getirdiler.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 25, 2021
Soylu bu gece rahat uyusun ama seçimden sonra ona huzur yok, kapattırdığı tüm dosyaları yeniden açacağız! https://t.co/1mmq7tu03a
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