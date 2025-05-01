Özgür Özel'den 'Taksim' mesajı: 'Bunların dizleri titriyor, o yüzden hırslarını boş meydanlardan alıyorlar'

Yayınlanma: 01.05.2025 - 13:48

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları dolayısıyla bugün İstanbul’da. Özel ilk olarak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) Kartal ilçesinde düzenlenen kutlamasına katıldı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile birlikte sahneye çıkan Özel, işçileri selamladı ve karanfil attı. Özel’e Kartal’da; Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Gökan Zeybek, Pınar Uzun Okakın eşlik etti.

"MİLLETVEKİLİ GRUBUMUZ ŞİŞLİ’DEKİ GENÇLERE EŞLİK EDİYOR”

Özel, Kartal’da basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“TÜRK-İŞ Kartal’da. Önce TÜRK-İŞ’in yanına geldik. TÜRK-İŞ’te örgütlü tüm emekçileri ve örgütsüz olan bütün emekçilerin 1 Mayıs işçi bayramını kutluyoruz. Buradan bütün emekçilere çağrımız; mutlaka sendikalı olsunlar. Hangi sendika olursa olsun ama mutlaka örgütlensinler. Örgütlü olunca mücadele çok daha kolay, çok daha anlamlı. Buradan da Kadıköy’e gidiyoruz. DİSK’in, KESK’in, TTB’nin ve TMMOB’un çağrısıyla orada toplanacak olan emekçilerle birlikte olacağız. Bir yandan da kalabalık bir milletvekili grubumuz Şişli’deki, Taksim’deki eyleme, oradaki gençlerin yürüyüşüne eşlik ediyorlar. Onlara kötü muamele yapılmamasını, gözaltılara engel olmaya çalışıyorlar.

"HEDEF TAKSIM OLMALIDIR”

Ancak bu işin eninde sonunda tüm sendikalarıyla konfederasyonlarıyla birlikte bütün emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimin elinden mutlaka geri alınmalıdır. Taksim meydanını kendi iktidarının tapusu sanan iktidara şunu söylüyoruz: Bir ülkede meydanlar özgürse demokrasi vardır. Meydanlar, Taksim gibi tutsaksa, abluka altındaysa o ülkede otokrasi vardır. Bugün Türkiye’de Taksim’e bakınca iktidarın öz güvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar. Bunların dizleri titriyor, o yüzden hırslarını boş meydanlardan alıyorlar.”