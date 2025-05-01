Son Dakika... Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt çapında 1 Mayıs için yapılan gösteri ve yürüyüşlere ilişkin açıklama yaptı.

Son Dakika... Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde yapılan miting ve yürüyüşlere ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulmuş, bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir" ifadelerini kullandı. 

Diğer yandan İstanbul ve İzmir'deki bazı noktalardaki 1 Mayıs yürüyüşlerine polis barikatlar kurarak engel oluyor. 


Etiketler: #Ali Yerlikaya #emek ve dayanışma günü #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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