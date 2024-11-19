Harbiye’yi kapatın! Yoksa teğmenler Ata’nın hep silah arkadaşları olacak!

19 Kasım 2024 Salı

Çünkü orada her zaman Mustafa Kemal’in askerleri yetişecek. İktidar gazetesi tam temizlik istiyor, genç teğmenleri cuntacı olarak suçluyor ve cunta sadece iki kişi mi diye soruyor. Arkasından iki teğmenin daha ilişiğinin kesilmesi isteğiyle disiplin kuruluna sevki geliyor. Bunlar yetmez ve sizleri kesmez, bu dönem mezun olan tüm teğmenleri kapının önüne koyun. Ağustos ayında kurs bitiminde aynı namus yeminini eden öğrencilerin de onları dinleyen ve alkışlayan komutanların da (Genelkurmay başkanı dahil) hepsini disipline sevk etmelisiniz.

Ordu demek cunta demektir bu iktidar elemanlarına göre. Mülakatla öğrenci alıyorsunuz, kendi seçtiğiniz (tarikat, imam hatip bağlantılı vb.) öğrencilerinizi harp okullarına yerleştiriyorsunuz. Ama Mustafa Kemal lafını edenleri de kapı önüne koyuyorsunuz.

Atatürk’ün Harbiye’ye giriş yaka no’su 1283’tür. Bu numara günümüzde hiçbir Harbiyeliye verilmez. 13 Mart özel olarak kutlanır, yoklama yapılırken 1283 okunduğunda tüm öğrenciler “İçimizde” diye bağırır. Atatürk orduda en motivasyon kaynağıdır. O en büyük Harbiyelidir. Atatürk gibi düşüneceksin, planlayacaksın, savaşacaksın, Atatürk gibi ülkeni en derinden ve yürekten seveceksin.

1283! İÇİMİZDE!

Bu yıl Ata’nın Harbiyeli oluşunun 125. yılıydı. Yine geleneksel tören yapıldı, 1283 numarası okunduğunda Harbiyeliler “İçimizde” diye bağırdı ve tören sonunda geleneksel andı içtiler: “Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız. Atatürk’ün ifadesiyle Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk ulusu güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dedi ki: “Türkiye Yüzyılı hedefleriyle başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve uygulamaları, en önemli yol göstericimiz olacaktır.”

Öğrencilere büyük önder ve lider olarak kimi göstereceksiniz, Saray ve rejimini mi, sarıklı tarikatçıları mı, Menzilcileri mi, kimi?

Orada ülkesini milletini gerçekten yürekten sevenlerin hepsi kendini Mustafa Kemal’in askeri olarak görecektir. Mustafa Kemal’in ülkenin savunmasını emanet ettiği genç silah arkadaşlarıdır hepsi. Bundan güç alacaklar ve vatan savunmasını bu aşkla yapacaklar.

HUKUKEN DEĞİL SİYASETEN

Genç teğmenlerin tören sonrası yaptıkları yemine karşı çıkmak, suç olarak görmek, yemin edenleri ordudan atmak, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılacak en büyük hakaretlerden biridir. Yemin ettikleri için silahlı kuvvetlere hakaret etmediler. Genç teğmenlere olmayan bir suç uyduruluyor. Prof. Adem Sözüer, teğmenlere “TSK Disiplin Kanunu 20/1- C maddesine göre ceza vermek hukuken mümkün değildir” diyor.

Evet, bu iktidarın çok iyi becerdiği işlerden biridir hukuken mümkün olmayan suçlar uydurmak. Yıllardır hapiste tutulan Tayfun Kahraman ve arkadaşları, Osman Kavala hukuken uydurulmuş palavra suçların bildiğimiz mahkûmlarıdır.

BANA KILIÇ ÇEKERSİN, HA

İktidar suçun olmadığı yerde siyasi suç imal etmektedir. Genç teğmenlere de “Hükümete, yönetime, başkomutan Erdoğan’a kılıç çektiler” demiyorlar mı?

Evet cumhurbaşkanı, önce diplomalarını verirken övgüyle söz ettiği teğmenlere, “Yahu başkanım size kılıç çektiler” lafına inanıyor ve hesabını verecekler diye konuşunca disipline sevk süreci başlıyor. Kılıç subayların tören aracıdır. Kılıçlarını yeminlerinin arkasında durduklarını göstermek için çektikleri çok açık ve seçik. Ama bu iktidarın korkulu rüyası olmuş, vay bana ha! Hadi bakalım ver hesabını.

KADIN GENELKURMAY BAŞKANI

Bir de bu tarafı var. Orduda kuvvet komutanı tek bir kadın göremeyiz.

Sınıfın en iyisi Ebru Teğmen’in de aslında kuvvet komutanlığı ve hatta Genelkurmay Başkanlığı hayali bitirilmek isteniyor. Zaten orduda kadın subaylar için böyle bir cam tavan bulunuyor. Kim bilir belki Ebru Teğmen bu cam tavanı delebilecektir.