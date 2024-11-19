CHP lideri Özgür Özel'in teğmenler çıkışına AKP'den yanıt geldi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 22:10

Güncelleme: 19.11.2024 - 22:10

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında "Suç emre itaatsizlik, asıl karın ağrısı Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeleri. Bu 28 Şubatçılık oluyormuş. Mustafa Kemal yok 28 Şubat'ta. Meseleyi 28 Şubat'a, 25 yıl geriye götürmeye çalışanlara diyorum ki, sizin hazımsızlığınızdır. Keşke Yunan kazansaydı diyen Fesli Deli Kadir'in anlayışına sahipseniz bilelim. Mustafa Kemal'in askerlerinden zarar gelmez ama 15 Temmuz'da gördük Fetullah Gülen'in askerleri ne yaptı gördük. "Bu ülkeye kumpas kuruldu" derken neler yaptığınızı da gördük. O askerlere sahip çıkmak vatan borcudur" ifadelerini kullanmıştı.

Efkan Ala, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ziyareti öncesi Özel'in, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi konusunda yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

AKP Genel Başkanvekili Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yerde üniforma varsa orada disiplin temel ilkedir ve temel kuraldır. Burada da aslında bir yöntem ve usul söz konusudur. Bunun soruşturma ve inceleme yeri de Milli Savunma Bakanlığıdır. Dolayısıyla bu konuları popülist söylemlerin ve propagandaların alanı haline getirmemek gerekir. Türkiye bu konularda gerçekten tarihimizde çok sıkıntılar çekmiştir. Onun için kurumları, kurallarıyla, kanunlarıyla ve uygulamalarıyla rahat bırakmak lazım. Bu konuları popülist propaganda konusu haline getirmemek gerekir. Bu çok önemlidir. Türkiye'nin bu konularda tarihinde çok önemli, herkesin ders çıkaracağı tecrübeleri vardır. O bakımdan siyasal alan, kendi işiyle ve alanıyla uğraşmalı, güvenlik alanı, kendi alanıyla uğraşmalı. Biz Türkiye'de bunu sağladık."

Ala, "Ama disiplin, üniformanın olduğu yerde her şeydir. Disiplinsiz davranmak, bütün o üniformaya olan saygıyı ve güveni de yok eder. O bakımdan bunun böyle olup olmadığının değerlendirilmesi, incelenmesi ve soruşturulması gereken merci de Milli Savunma Bakanlığıdır. Onlar da kanunlara, kurallara, Türk devlet geleneklerine, kurumların ve kuruluşların, TSK'nin geleneklerine uygun işlerini yapmaktadırlar." diye konuştu.