Özgür Özel'den 'Uludere' paylaşımı: 'Unutturmayacağız'
CHP lideri Özgür Özel, 34 yurttaşın hayatını kaybettiği Uludere Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak'ta 2011 yılında 34 yurttaşın bombalanarak hayatını kaybettiği Uludere Katliamı ile ilgili paylaşımda bulundu.
"GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKANA KADAR UNUTTURMAYACAĞIZ"
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Şırnak Uludere Roboski’de 13 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Etkili soruşturma yapılmadığı gibi sorumlular hala korunuyor. Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız."
Şırnak Uludere Roboski’de 13 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 28, 2024
Etkili soruşturma yapılmadığı gibi sorumlular hala korunuyor.
Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız. pic.twitter.com/lyCCkyEixP
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama!
- CHP Milletvekili İnan Akgün Alp'e kesin ihraç istemi!
- Yurt dışına çıkış harcına yüzde 42 zam!
- Japon deprem uzmanından kritik uyarı!
- 'Hava sahamızı ihlal eden bir cisim tespit edildi...'
- DEM Parti'ye 'İmralı' izni, tarih verildi!
- Yolcu otobüsü şarampole devrildi
- Özel'den şirketlere 'boykot' uyarısı
- Suriye'deki son durum ne?
- Oytun Erbaş'tan asgari ücret özrü