Özgür Özel'den 'Uludere' paylaşımı: 'Unutturmayacağız'

Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:08

Güncelleme: 28.12.2024 - 12:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak'ta 2011 yılında 34 yurttaşın bombalanarak hayatını kaybettiği Uludere Katliamı ile ilgili paylaşımda bulundu.

"GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKANA KADAR UNUTTURMAYACAĞIZ"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şırnak Uludere Roboski’de 13 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Etkili soruşturma yapılmadığı gibi sorumlular hala korunuyor. Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız."