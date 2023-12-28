Uludere katliamı 12. yılında İzmir’de anıldı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 19:03

Güncelleme: 28.12.2023 - 19:06

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen basın açıklamasına İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, siyasi partiler ve yurttaşlar katıldı.

“Roboski kaliamını unutma unutturma!”pankartı açan grup, “Unutmak yok affetmek helalleşmek yok”, “Roboski’yi unutma unutturma”, Sokağa, eyleme, hesap sormaya”, “Katil devlet hesap verecek”, "Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

“AĞITLAR HÂLÂ KULAĞIMIZDA”

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamayı okuyan Memiş Sarı, "Bugün, Roboski Katliamı’nın 12. yıl dönümünde, kaybettiğimiz canları anmak ve adalet talebimizi bir kez daha haykırmak için biraradayız. 28 Aralık 2011’de, o bölgede yaygın bir geçim kaynağı olduğu kamu görevlileri dahil herkesçe bilinen şekilde, Irak'ın kuzeyinden getirdikleri mazot ve kaçak gıdaları taşıyan katırlarla sınırı geçtikleri sırada, 17’si çocuk 34 yurttaşımız, yaklaşık bir saat içinde üç ayrı hava saldırısında atılan bombalarla yaşamını yitirdi. Parçalanmış vücutlardan arda kalanların, aileler tarafından toplanıp battaniyeler içinde sıra sıra katırlarla getirildiğini gösteren fotoğraflar bu ülkenin yakın tarihinin en büyük trajedilerinden birinin belgeleri olarak zihinlere kazındı. Annelerin çığlıkları ve yaktıkları ağıtlar hâlâ kulağımızda” diye konuştu.

“GERÇEKLERİN ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ”

Yargılama süreci hakkında konuşan Sarı, “Olayın yaşandığı günden bugüne dek, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde tarafsız ve bağımsız bir soruşturma gerçekleşmedi, verilen takipsizlik kararları nedeniyle hiçbir zaman hiçbir şekilde bir yargılama yapılmadı. Askeri savcılık soruşturmasında ifade veren bir subayın, ‘Görüntülerdeki kişilerin kaçakçı olduğunu değerlendirdiğini ve geçmişteki tecrübelerine binaen, verilen istihbaratın güvenilir olmadığı, kötü sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle karşı çıktığını belirtmesine rağmen saldırının gerçekleştiği’ yönündeki beyanına itibar edilmedi. Sivil yurttaşların, cezaevlerinde, gözaltılarda karakollarda öldürüldüğü, kaybedildiği, Sivas, Maraş ve Çorum’da katliamlara göz yumulduğu gibi Roboski Katliamı’nda da sorumlular yargılanmadı, gerçeklerin üstü kalın bir perde ile örtülerek karanlığa gömüldü” ifadelerini kullandı.

“ADALET HAKKIMIZ”

Memiş Sarı sözlerini şöyle noktaladı: “Artık bu ülkede, kalın perdelerin yırtılmasını, karanlıkların aydınlığa kavuşmasını, gerçeklerin tüm açıklığıyla, tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasını talep ediyoruz. Bunu biz yapacağız. Adalet istiyoruz! Adalet hakkımız. Gerçekleri bilmek hakkımız. Kararlıyız; Roboski’yi de, yaşanan benzer katliamları da, cezasızlık politikaları ile derin çukurlara gömmeyi ve hafızasızlığı hâkim kılmayı amaçlayan güçlere karşı teslim olmayacağız.

Hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız.”