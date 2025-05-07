Özgür Özel'e saldırı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: 'Yaşananlardan umarım ders alır'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:14

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:25

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 4 Mayıs Pazar günü Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi sonrasında gerçekleştirilen saldırı sonrası tepkiler sürüyor. Özel, iktidarın "telef" sözlerini hatırlatırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaseti şiddet zeminine çekmek isteyenler inşallah bu yaşananlardan ders çıkarır" dedi.

Türkiye gazetesinin manşetine de, "Erdoğan'dan Özel'e saldırı sonrası net mesaj: Yaşananlardan umarım ders alır" başlığı ile giren haberde Erdoğan'ın AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve, "Bu, şahsa yönelik yapılmış bir saldırı değil, tüm siyasete yönelik bir saldırıdır. Hoş bir durum değil, kabul edilemez. Siyaseti şiddet zeminine çekmek isteyenler inşallah bu yaşananlardan ders çıkarır” dediği öğrenildi.