Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası... D&R'ın internet sitesine ulaşılamıyor!
CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesini açıkladı. Açıklanan listede bulunan D&R'ın internet sitesinin 'bakım çalışması' dolayısıyla kapandığı görüldü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesini açıkladı.
Özel'in açıkladığı listede D&R da bulunuyor.
Söz konusu listenin açıklanmasının ardından, D&R'ın internet sitesinin 'bakım çalışması' dolayısıyla kapandığı görüldü.
2018 senesinde, Aydın Doğan D&R'ı Turkuaz Grubu'na satmıştı.
Etiketler: #Özgür Özel #BOYKOT #D&R
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