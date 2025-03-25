Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası... D&R'ın internet sitesine ulaşılamıyor!

CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesini açıkladı. Açıklanan listede bulunan D&R'ın internet sitesinin 'bakım çalışması' dolayısıyla kapandığı görüldü.

Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası... D&R'ın internet sitesine ulaşılamıyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:51

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesini açıkladı.

Özel'in açıkladığı listede D&R da bulunuyor.

Söz konusu listenin açıklanmasının ardından, D&R'ın internet sitesinin 'bakım çalışması' dolayısıyla kapandığı görüldü. 

2018 senesinde, Aydın Doğan D&R'ı Turkuaz Grubu'na satmıştı. 


Etiketler: #Özgür Özel #BOYKOT #D&R

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