Özgür Özel'in Hulusi Akar'a tazminat ödemesine karar verildi!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:11

Güncelleme: 20.02.2024 - 15:16

Eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın 'kişilik haklarının ihlal edildiği'ni öne sürerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı 100 bin liralık tazminat davasında mahkeme kararını verdi.

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel'in 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Duruşmada söz alan Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, davalı tarafın ısrarlı beyan ve davranışlarıyla müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunarak, manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Özel'in avukatı Yüksel Sevda Yavaş ise, müvekkilinin beyanlarının siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu belirterek, davanın reddini istedi.

Hakim Fatih Ulu, davanın kısmen kabulüyle Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Akar'ın avukatlarınca açılan davanın dilekçesinde, 10 Nisan 2023'te yapılan TCG Anadolu'nun hizmete girme töreninde, Deniz Harp Okulu Marşı'nın eksiksiz okunduğu, Milli Savunma Bakanlığı'nın da görüntüleri daha sonra servis eden kuruluştan temin ederek, yayımladığı anlatılmıştı.

O dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özel'in, takip eden günlerde sosyal medya ve bir televizyon kanalında, marştaki "Atatürk'ü izleyen yol..." kısmının, o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'ın talimatıyla çıkarıldığını, "Atatürk'ün ismine bile tahammül edemediğini" belirttiği dilekçede, Özel'in açıklamalarıyla Akar'ın "kişilik haklarını ihlal ettiği" savunularak 100 bin lira manevi tazminat istenmişti.