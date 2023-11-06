Özgür Özel’in Hulusi Akar’a sözleri tekrar gündemde: ‘Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan adamsın’

Özel’in Akar’a Meclis’te söylediği “Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler, sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 20:16
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Özgür Özel’in CHP lideri seçilmesiyle, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a TBMM’de söylediği sözler tekrar gündeme oturdu. 

TBMM'deki 2019 bütçesi görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, dava arkadaşları cezaevindeyken “Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi” diye sitem ettiğini belirterek “Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler, sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” demişti.

Bu sözler üzerine dava açan Hulusi Akar, davayı kaybetmişti. Özel’in, Akar’a yönelik, "Silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler" eleştirisini hakaret sayan karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.


Özgür Özel Hulusi Akar beddua

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