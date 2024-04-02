Özgür Özel’in komşularından kutlama
CHP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde elde ettiği başarı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa'daki komşuları tarafından da kutlandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesindeki komşuları, CHP'nin seçimlerdeki başarısını kutladı.
Güzelyurt Mahallesi Metya-2 konutlarında yaşayan Özel'in komşuları gün boyu kutlama yaparak, siteye dev pankart astı.
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