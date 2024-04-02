Özgür Özel’in komşularından kutlama

CHP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde elde ettiği başarı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa'daki komşuları tarafından da kutlandı.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 00:33
Özgür Özel’in komşularından kutlama
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesindeki komşuları, CHP'nin seçimlerdeki başarısını kutladı. 

Güzelyurt Mahallesi Metya-2 konutlarında yaşayan Özel'in komşuları gün boyu kutlama yaparak, siteye dev pankart astı.



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