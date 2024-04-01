Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’

CHP lideri Özgür Özel, Hatay’daki seçim sonuçlarına ilişkin; “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 03:25
Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’
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31 Mart yerel seçimlerinde sandıklardan çıkan oylarının sayımı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’daki seçim sonuçlarını ilişkin açıklama yaptı.

Özel, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

 “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.”

HATAY’DA CHP ÖNDE

Hatay’da saat 03.24 itibarıyla CHP’nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44.45, AKP’nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.27 oy oranlarına sahip.

 



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