Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:58

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:58

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün TBMM’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Tepki de alan görüşmenin ardından Karagöz bir açıklama yayımladı. Yaptığı açıklama şu şekilde:

“Yazılanları çizilenleri yeni yeni okuyorum;

Sabah AK Parti Genel Merkezi'nde başlayan temaslarım, İYİ Parti grubu ve CHP ile devam etti

Görüştüğüm tüm isimlerle her konuda anlaşamamakla birlikte asgari nezaketin korunduğu, samimiyetin hissedildiği atmosferde gerçekleşti

12 yıldır gazeteciyim. Savaşta, afette, hastalık bölgelerinde görev yaparken rastlamadığım kişilere, oturduğu yerden ahkam kesenlere hesap verecek durumda elbette değilim

Fonlardan, nefretten, çapsız ilişkilerden beslenenlere de öyle

Ancak kafa karışıklığına sebebiyet vermemek adına, tüm ev sahipleri ile gazeteci - politikacı diyaloğu içinde görüştüm, görüşüyorum, görüşeceğim

Şimdiye kadar hakaret, asılsız iddia ya da benzeri hiçbir dava lekesine bulaşmadım. Önceden olduğu gibi inandığım doğrular çerçevesinde bazen eleştirecek bazen destekleyeceğim

Elbette ikili hukukumu da, onların buna gösterdiği hassasiyeti göstererek koruyacağım

Yankı odalarında kalmak isteyenler, iletişimden kaçanlar ötede dursun

Sözüm konuşmayı ve dinlemeyi bilenlere

Tıpkı yapmaya çalıştığım şey gibi”