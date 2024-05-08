Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!
CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret eden yandaş gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün TBMM’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmesi sosyal medyada gündem oldu.
Tepki de alan görüşmenin ardından Karagöz bir açıklama yayımladı. Yaptığı açıklama şu şekilde:
“Yazılanları çizilenleri yeni yeni okuyorum;
Sabah AK Parti Genel Merkezi'nde başlayan temaslarım, İYİ Parti grubu ve CHP ile devam etti
Görüştüğüm tüm isimlerle her konuda anlaşamamakla birlikte asgari nezaketin korunduğu, samimiyetin hissedildiği atmosferde gerçekleşti
12 yıldır gazeteciyim. Savaşta, afette, hastalık bölgelerinde görev yaparken rastlamadığım kişilere, oturduğu yerden ahkam kesenlere hesap verecek durumda elbette değilim
Fonlardan, nefretten, çapsız ilişkilerden beslenenlere de öyle
Ancak kafa karışıklığına sebebiyet vermemek adına, tüm ev sahipleri ile gazeteci - politikacı diyaloğu içinde görüştüm, görüşüyorum, görüşeceğim
Şimdiye kadar hakaret, asılsız iddia ya da benzeri hiçbir dava lekesine bulaşmadım. Önceden olduğu gibi inandığım doğrular çerçevesinde bazen eleştirecek bazen destekleyeceğim
Elbette ikili hukukumu da, onların buna gösterdiği hassasiyeti göstererek koruyacağım
Yankı odalarında kalmak isteyenler, iletişimden kaçanlar ötede dursun
Sözüm konuşmayı ve dinlemeyi bilenlere
Tıpkı yapmaya çalıştığım şey gibi”
Yazılanları çizilenleri yeni yeni okuyorum;— Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) May 7, 2024
Sabah AK Parti Genel Merkezi'nde başlayan temaslarım, İYİ Parti grubu ve CHP ile devam etti
Görüştüğüm tüm isimlerle her konuda anlaşamamakla birlikte asgari nezaketin korunduğu, samimiyetin hissedildiği atmosferde gerçekleşti
12… https://t.co/ilpU1r39tj
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