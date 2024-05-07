Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret: TBMM'de bir araya geldiler

CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Özel’i Meclisteki makam odasının önünde karşıladı. Görüşme 45 dakika sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:08
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret: TBMM'de bir araya geldiler
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşme 45 dakika sürdü. 

Görüşmenin baş başa olması talebinin Bahçeli’den geldiği öğrenildi. Özel, Bahçeli’ye tesbih ve mesir macunu hediye etti, Bahçeli de tabak hediye etti.

Devlet Bahçeli - Özgür Özel görüşmesi öncesinde Bahçeli, Özel’i Meclisteki makam odasının önünde karşıladı.

Özel’e Bahçeli’nin makam odasının kapısına kadar CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ile bazı CHP milletvekilleri eşlik etti. Bahçeli, Özel’i karşılarken yanında Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis İdare Amiri Sermet Atay ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay vardı.

"AÇIKLAMAYI ÖZGÜR ÖZEL YAPACAK"

Görüşme sonrası ortak bir açıklama olmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Açıklamayı Genel Başkan Özel yapacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Özel'in, MHP'nin gerçekleştirdiği son kongrenin ardından Bahçeli'yi tebrik edeceği açıklanmıştı.

Özel geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AKP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.


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