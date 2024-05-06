Özgür Özel, Ayşe Ateş'le görüşecek

Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:32

Güncelleme: 06.05.2024 - 12:33

Cumhuriytet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianamenin tamamlanmasının ardından Ayşe Ateş ile görüşecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı 2 yıl 4 ay sonra 29 Nisan’da tamamlamıştı. İddianamede 22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilmişti.

ÖZEL: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Yazılan iddianame ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianamenin herkesi rahatsız ettiğini belirterek, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceğini bildirdi.

AYŞE ATEŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, hazırlanan iddianameye tepki göstermişti.

Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İddianame burada. Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?" ifadelerini kullanmıştı.