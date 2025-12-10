Özgürlükten ekolojik yıkıma: Neoliberalizm konulu panel kapılarını açıyor

Neoliberal politikaların toplumsal, ekonomik ve ekolojik yaşam üzerindeki etkileri, Ankara’da düzenlenecek kapsamlı bir panelle masaya yatırılacak. GazeteBilim tarafından organize edilen “Neoliberalizm, Özgürlük, Muhafazakârlık ve Şiddet” başlıklı etkinlik, 14 Aralık Pazar günü saat 17.00’de Yenişehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Panelde, neoliberalizmin yalnızca bir ekonomik model olmanın ötesine geçerek toplumsal yaşamı, birey algısını ve özgürlük kavramını nasıl dönüştürdüğüne odaklanılacak. Ekonomik şiddet, politik tercihler, özgürlüğün yeniden tanımlanması, şiddetin toplumsallaşması, ekolojik yıkım ve devlet müdahaleciliği tartışılacak temel başlıklar arasında yer alacak.





UZMAN AKADEMİSYENLER ANKARA’DA KONUŞACAK

Panelin konuşmacıları arasında iki önemli isim bulunuyor. Prof. Dr. Doğan Göçmen, konuyu felsefi ve ekolojik açıdan; Prof. Dr. Hüseyin Özel ise neoliberalizmin tarihsel ve iktisadi yönlerini Türkiye ve dünya örnekleri üzerinden değerlendirecek. Etkinliğin moderatörlüğünü GazeteBilim Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo üstlenecek.

Etkinlik ücretsiz olup, katılım için ön kayıt yapılması gerekiyor. Panel, Selanik Caddesi üzerindeki Yenişehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Katılım sağlamak isteyenlerin GazeteBilim’e e-posta yoluyla başvuruda bulunması yeterli olacak.