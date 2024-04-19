Özkan Gold Sitesi Davası başlıyor

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 07:06

Beşi tutuklu 11 sanığın bulunduğu davayla ilgili hazırlanan iddianamede tüm sanıkların bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargılanması istenmişti.

"ZAMANINDA GELSELERDİ"

Yıkılan binanın enkazında oğlu Batuhan Kurtoğlu, gelini Hatice Pervin Kurtoğlu ve torunu Ömer Kayra Kurtoğlu’nu kaybeden Şadiye Oral, duruşma öncesi Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Adalet çağrısında bulunan Oral, “Bizzat oğlumun yardım çığlıklarını duydum. Biz orada çaresizce beklerken müteahhitler ailelerini toplayıp kaçmış. Kurtarma ekipleri zamanında gelmiş olsaydı yakınlarımız o enkazdan sağ çıkabilirdi” ifadelerini kullandı.