Özkan Gold Sitesi Davası başlıyor

AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşlerinin Hatay Antakya’da inşa ettiği ve 6 Şubat depremlerinde 97 kişinin yaşamını yitirdiği Özkan Gold City Blokları’yla ilgili davanın ilk duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00
Özkan Gold Sitesi Davası başlıyor
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Beşi tutuklu 11 sanığın bulunduğu davayla ilgili hazırlanan iddianamede tüm sanıkların bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargılanması istenmişti. 

"ZAMANINDA GELSELERDİ" 

Yıkılan binanın enkazında oğlu Batuhan Kurtoğlu, gelini Hatice Pervin Kurtoğlu ve torunu Ömer Kayra Kurtoğlu’nu kaybeden Şadiye Oral, duruşma öncesi Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Adalet çağrısında bulunan Oral, “Bizzat oğlumun yardım çığlıklarını duydum. Biz orada çaresizce beklerken müteahhitler ailelerini toplayıp kaçmış. Kurtarma ekipleri zamanında gelmiş olsaydı yakınlarımız o enkazdan sağ çıkabilirdi” ifadelerini kullandı.


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