Beluk Sitesi Davası’nda ara karar çıktı: Tek sanık da tahliye edildi!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 17:19

Güncelleme: 27.02.2024 - 17:19

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikincisinde A bloku yıkılan ve 10 kişiye mezar olan Belük Sitesi’nin üçüncü duruşması Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada avukatların talepleri dinlendi. Kayıp yakınlarının avukatları; dosyanın genişletilmesi, sorumlu mühendis A.Y.’nin tutukluluk halinin devamını, enkazın temel inşaatında keşif yapılmasını ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ege ya da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Sanık avukatları ise yeni bilirkişi raporunun İstanbul Teknik Üniversitesi’nden alınması ve A.Y.’nin cezasının ev hapsine çevrilmesini istediler. Yaklaşık 40 dakika süren duruşma sonrası mahkeme heyeti, savcının ‘tutukluluk halinin devamı’ yönünde mütalaa vermesine rağmen kayıp yakınlarının tüm taleplerini reddetti.

“BÜYÜK BIR İHMAL”

Heyet, A.Y. için ev hapsi cezasına ve bilirkişi raporunun da İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) alınmasına hükmetti. Kararı gazetemize değerlendiren kayıp yakını Oğuz Soyubey’in avukatı Gülsüm Özdoğru, “Skandal ve olumsuz anlamda emsal bir karar. Kaçma şüphesine rağmen tahliye kararının verilmesi büyük bir ihtimal” dedi.

“Binanın diğer hayatta kalan sakinleri binanın en kazının kaldırılması ve oraya yeni bir bina yapılmasını ister iken, binanın enkazından yeniden karot numunesi alınmaması, dolayısıyla ileride belki gerekli olacak yeni delillerin elde edilmemesi de kanaatimce büyük bir ihtimal” diyen Avukat Özdoğru, “Adliye emanette başka karot örnekleri var mı yok mu bilmiyoruz. Her ihtimale karşı yeni karot örnekleri alınması gerekir. Çok yazık” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULAR KORUNMAK İSTENİYOR”

Binada eşi ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey ise şunları söyledi:



“Çok üzgün ve sinirliyim. Temelden çok rahat örnek alınacakken, sanık avukatlarının gerekçeleri dikkate alınarak talep reddedildi. Biz dosyada kapsam genişlesin dedikçe heyet kapsamı daraltılıyor. Sanığın avukatları ne istediyse o oldu. Diğer deprem davalarından da birçok kayıp yakının şüpheyle yaklaştığı İTÜ’den rapor istendi. Verdikleri kararın vicdani ağırlığından, yeni duruşma tarihini sözlü açıklayamayıp kaçarcasına salondan ayrıldılar. İnşaat mühendisinin ‘Deniz kumu kullandık, vibratör kullanmadık, tahta ile basma yaptık, planda havuz olmamasına rağmen havuz yapılmıştı, kapattık. Uygulama metodu yanlıştı ve devam ettim’ gibi itiraflarına rağmen verilen karardan sorumluların korunmak istediği çıkarımını yapıyoruz.”