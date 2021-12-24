Özkan: Oyuncu fabrikası olmaya devam edeceğiz

24 Aralık 2021 Cuma, 07:20

Spordaki hedefleriniz ve gelecekten beklentileriniz nelerdir?

Geleceği ancak geçmişteki deneyimlerden yola çıkarak öngörebiliriz, sonra planlayabiliriz, planlarımızı sistemli uygulayarak gerçekleştirmeye çalışırız. Altınordu’nun dışında geleceği planlayan bir tane profesyonel Türk futbol kulübü gösterebilir misiniz? Bu yüzden gelecek Altınordu’nun.

Altınordu'yu yakın gelecekte süper ligde mücadele ederken görecek miyiz?

Yakın gelecek kavramı kişiye ve kuruma göre değişir. Yakın gelecekten kasıt 2-3 yıl ise planlarımızda Süper Lig’e çıkmak yok. Bizim rol modellerimiz olan Ajax’ı ve Athletic Bilbao’yu yakından takip ediyoruz. Öz kaynak sistemimizde ince işlere henüz yeni başladık. Biz bu dönemimize, yazılım dönemi başladı, diyoruz. Almanların gençlik geliştirme sisteminde futbol akademileri var, bir de üst segment mükemmeliyet merkezleri var. Mükemmeliyet merkezi üst düzey oyuncu yetiştirmeye yönelik. Bu süreç en azından beş yıl süreceğe benzer.

İzmir’in süper ligde daha fazla takımla temsil edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

Dışarıdan bakılınca, Süper Lig’de iki takım İzmir için yeterli görünüyor. Ama burada önemli olan sürdürülebilirlik. 2001’de Altay, sonra 2002’de Göztepe Süper Lig’e çıkmıştı. Tutunamadılar, düştüler. Dernek statüsünde yönetilen hiçbir kurum sürdürülebilir olamaz. Hevesini alan bırakır, köşesine çekilir. Yeni hevesli biri gelir, o her şeyi sil baştan yeniden yapmaya kalkar, yorulur, bırakır. Bu ülkenin en büyük sorunu zaten sürdürülebilirlik. İkinci en büyük sorun aidiyet kavramının yanlış algılanmasında. Sürdürülebilir olmak için kurumsallaşmak lazım. Kurumsallaşmak zor iştir, süreç odaklıdır. Yetkileri, sorumlulukları paylaştırmak, tilkilerin kuyruklarını birbirlerine değdirmeden hepsini yönetmek her kişinin harcı değildir. Zaten o kadar sabırlı akil insan da bulamazsınız. Türkiye’de taraftar baskısı çok fazladır. Hem kurumsallaşmaya çalışmak hem de yenici odaklı bir taraftar grubunu memnun etmeye çalışmak, hayli ironik bir durumdur.

İstanbul takımları haricinde kalan Anadolu kulüpleri rekabet etmekte ve ayakta kalmakta güçlük çekiyor mu?

Evet. Çünkü para İstanbul’da. Türkiye’de herkes İstanbul’a çalışıyor. Koskoca bir metropol. Gayet doğal. Herkes kendi gücünü bilecek, sahnede ona göre rol kapacak. Altyapıya yönelik yeni projeleriniz var mı? Tek işimiz var. Üst düzey futbolcular yetiştirmek. Yeni projelerimiz hep “Elit Oyuncu Gelişimi” üzerine.

Alsancak Stadı ile ilgili yeni bir gelişme var mı?

Altınordu 26 Aralık 1923 tarihinde kurulmuş. Kurucu Başkanı Eczacıbaşı ailesinin büyüğü Süleyman Ferit Eczacıbaşı. 98 yıllık büyük bir tarihi geçmişi var. Alsancak Stadyumu üzerinde kulübümüzün geçmişten doğan anasının ak sütü kadar helal yasal hakkı var. Tarihsel bir geçmişi olduğu için bu konuyla Altınordu Spor Kulübü Derneğimiz ilgileniyor. Dernek bize ne derse biz onu uygularız.