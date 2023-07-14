Özlem Çerçioğlu: Aydın için tekrar adayım

Yayınlanma: 14.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 04:00

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mimar Sinan Parkı tamamlandı. Merkez Efeler ilçesinde yer alan yaklaşık 32 bin metrekare arazinin kullanım şeklini belirlemek için Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkoylaması yapmıştı. Vatandaşların katılımıyla yapılan oylama sonucunda yeşil alan olmasına karar verilen alan için yeni yaşam alanı tamamlandı. Yüzlerce ağacın yanı sıra kütüphane, bisiklet yolu, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve kafeterya yer alıyor.

YURTTAŞ NE İSTEDİYSE O OLDU

Açılış öncesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, parkı gezip tanıtımını yaptı. Çerçioğlu, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımızla bir anket yaptık. Kendilerine alanla ilgili ne istediklerini sorduk. Anket sonucunda gençlerimizden basketbol sahası, koşu, bisiklet yolu, tenis kortu, çocuklarımızdan su oyunları, oyun parkları, büyüklerimizden kafeler, banklar, çok ağaç olsun talebi geldi. Yüzde 99.9’u yeşil alan olsun istedi, hiç kimse AVM, rezidans istemedi. Parkın yaklaşık maliyeti 36 milyon lira” dedi.

“TEKRAR ADAYIM”

Çerçioğlu, gazetecilerin yerel seçimlerle ilgili olarak “Yeniden aday olacak mısınız” sorusuna yanıt verdi. Başkan Çerçioğlu, “Tabii ki adayım. Aday olmamamı isteyen bir grup var. Bunu anlayabiliyorum. Ben aday olduğum sürece AKP’nin şansı yok. Bunu ben söylemiyorum anketler söylüyor. Günde 18 saat çalışıyoruz. Onların sırtında yumurta küfesi olmadığı için ne olduğunu bilemezler” diyerek dördüncü kez aday olduğunu ilan etti.