Özlem Çerçioğlu: Çalışmalarımıza 31 Mart 2019’da başladık

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:06

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Özlem Çerçioğlu, kendisine verilen sorumluluğun büyük olduğunu söyledi.

7 Eylül Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluş gününün kutlama programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özlem Çerçioğlu, “Sayın Genel başkanımızın takdiri, elbette büyük bir sorumluluk veriyor. Biz seçimlerimize 31 Mart 2019 akşamı çalışmaya başlamıştık. Yine aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Aydın halkına kendisine verdikleri desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, “Bu belediye başkanlığım sürecinde her zaman söylüyorum: ‘Biz belediye başkanları bir siyasi partinin çatısı altında seçiliriz. Ama daha sonra tüm vatandaşlarımıza adil, eşit hizmet veririz’. Ben bunu uygulamayı kendime bir görev bildim. Bundan sonra da Aydın halkı takdir ettiği sürece adil ve eşit hizmete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İLÇELER İÇİN GENEL MERKEZ ANKET YAPIYOR

İlçe belediye başkanlarının adaylığıyla ilgili açıklamada bulunan Çerçioğlu, “İlçe belediye başkanlarıyla ilgili anketler başladı. Anketler yapıyoruz. Vatandaş kimi görmek istiyorsa o şekilde şekillenecek. Son söz her zaman olduğu gibi genel merkezin, genel başkanımızın, parti meclisimizin ve MYK’mızın olacak” ifadelerini kullandı.