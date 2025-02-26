Özlem Şımarık cinayetinde 'tahliye' kararı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 16:25

Güncelleme: 26.02.2025 - 16:30

Burdur’da 8 Şubat’ta kasten yaralama suçundan kapalı cezaevinde yatarken Açık Ceza İnfaz Kurumu’na geçtiği gün gitmesi gereken süre içinde gitmeyip Çavdır ilçesinde boşandığı eşi Özlem Şımarık’ı (28) kaldığı oteli basarak odasında av tüfeğiyle vurup daha sonra birçok yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan Tarık Y. (45), olay yerinden kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özlem Şımarık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Emniyet ekipleri kaçan Tarık Y.’yi olaydan yaklaşık 6 saat sonra Denizli’nin Çameli ilçesinde dağlık alanda bulunan bir gazinoda yaptığı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan Tarık Y. işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken Tarık Y.’ye yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Meryem S.(30), Erdal A.(40), Kazım Ö.(37), Mehmet Ç.(27), Mustafa S.(31), Şaban A.(26)’da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden katil zanlısı Tarık Y. ve yardım eden Erdal A., Kazım Ö., Mehmet Ç., Mustafa S., Şaban A. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken Meryem S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Tarık Y.’ye yardım ettiği tespit edilen Meryem S. ve azmettirici olmakla suçlanan Adem S.(36), ve Gökay S.(33) 14 Mayıs günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Yargılamanın 25 Aralık 2024 tarihinde görülen birinci duruşmasında ise tutuklulardan Kazım Ö. ve Mustafa S.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Bugün Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruŞmasında tutuklu sanıklar Tarık Y., Erdal A., Mehmet ç., Şaban A., Adem S., Gökay S., Meryem S. ve tutuksuz yargılanan sanıklar Kazım Ö. ve Mustafa S., ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada 4’ü polis 8 tanığın dinlenmesinin ardından iddia makamı dosyadaki eksik hususların giderilmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında da uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Sanıklardan Meryem S., Erdal A., Mehmet ç., Şaban A., Adem S. ve Gökay S.‘nin avukatları müvekkillerinin iddianamede aleyhlerine olan maddeleri kabul etmediklerini beyan ederek müvekkillerinin 1 yıldan fazla süredir hapis yattıklarını, kaçma ve delilleri karartma Şüphesi bulunmadığı için tahliyelerini, mahkeme heyeti aksi düŞüncede ise adli kontrol Şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Kazım Ö. ve Mustafa S.’nin avukatları ise müvekkillerinin haklarındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Mahkemede söz verilen sanıklardan Meryem S. mahkemede dinlenen tanıkları tanımadığını beyan ederek; "Özlem’in ölmesini istemem için herhangi bir neden yoktur. Mütalaayı kabul etmiyorum tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Erdal A., Mehmet ç., Şaban A. cinayet ile hiç bir alakalarının bulunmadığını, suçsuz olduklarını ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini dile getirerek beraatlerini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise adli kontrol Şartıyla tahliyelerini talep ettiler.

Tutuksuz sanıklar Kazın ö. ve Mustafa S. olayla hiç bir ilgilerinin bulunmadığını belirterek haklarındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istediler.

Özlem Şımarık’ı öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Tarık Y. ise önceki savunmalarının tekrar ettiğini, bu aŞamada herhangi bir söyleyeceğinin bulunmadığını söyledi.

özlem Şımarık’ın öldürülmesi olayında azmettirme suçu ile yargılanan Gökay S. mahkeme heyetine; "10 aydır ömrümden alınıyor. Benim olayla hiç bir ilgim yok. Baz istasyonu ve HTS kayıtlarına bakılmasını, olayda kullanılan bıçak ta benim DNA’mın olup olmadığına bakılmasını talep ediyorum. Bu dosyada yargılanmamın tek nedeni üzerime atılan iftiradır. Ben suçsuzluğumun ortaya çıkarılmasını ve bu Şekilde beraatimi talep ediyorum" dedi.

Özlem Şımarık’ın öldürülmesinde bir azmettirme suçundan yargılanan bir diğer sanık Adem S. ise mahkeme heyetine "Duvarda yazan adalet yerini bulacak" diyerek; "Bu işi Tarık kendi kararıyla yaptı. Şaban A.’da ona yardım etti. Bu kişilerin üzerime attığı iftira nedeniyle kaç aydır tutukluyum. Bu suçtan aklanarak beraatimi talep ediyorum dedi.

SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

Gergin geçen mahkemede azmettirme suçuyla yargılanan kardeşler Gökay S. ve Adem S. ise katil zanlısı olarak yargılanan Tarık Y. arasında sözlü tartışma çıktı.

Mahkeme heyeti duruşmaya verdiği aranın ardından tutuklu sanıklar Tarık Y., Erdal A., Mehmet Ç., Şaban A. ve Adem S.’nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan sanıklar Kazım Ö. ve Mustafa S.’nin adli kontrolünün devamına, tutuklu sanıklardan Meryem S. ve Gökay S.’nin ise tutuksuz yargılanmasına ve haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukat Yağmur Burçin Sayın; "Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bugün Özlem Şımarık’ın ikinci duruşmasındaydık. İki tane tahliye var. Savcı mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanıklardan 5’i tutuklu yargılanmakta. Biz kadın cinayetleri, Özlem ve Özlem gibi bütün kadınlar için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu dosyanın da takipçisi olacağız. Bir sonraki celse 25 Nisan’a ertelendi. Dernek olarak takipteyiz. En ağır cezadan cezalandırılma talebimiz var. Bu vahşice cinayetlere dur demek için çabamız devam edecek" dedi.