Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi feci şekilde can verdi!

Merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde yem karma makinesine düşen 52 yaşındaki Nurettin Ot, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi feci şekilde can verdi!
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:11

Burdur'da merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde hayvancılık yapan Nurettin Ot (52), ahırının önünde yem hazırlarken dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Makineden çıkarılan Ot'un, hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Nurettin Ot'un cenazesi, incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Etiketler: #Burdur #hayvancılık #makine #yem

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