Özlem ve Tayyar Öz çiftine 550 bin TL'lik ceza

Haklarında 5 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan Tayyar ile Özlem Öz çiftine, yanıltıcı reklam yaptıkları gerekçesiyle 550 bin TL para cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:08
Özlem ve Tayyar Öz çiftine 550 bin TL'lik ceza
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İhtişamlı hayatlarıyla dikkat çeken Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından benzer içerikler paylaşan Tayyar ile Özlem Öz çifti hakkında da 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. 

Show Haber'de yer alan habere göre, MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarındaki suçlamalara ilişkin soruşturmakları devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti büyük bir şok yaşadı. Çift, yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL cezaya çarptırıldı. Özlem Öz'ün "Doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair" tanıtım yapmasından dolayı ceza aldı.

NE OLMUŞTU?

Paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının gösterişli hayatlarından dolayı Tayyar ve Özlem Öz çifti de gündeme gelmişti. Çiftin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ürün sattığı, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve soy isimlerini değiştirdiği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan çift "Hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak. Bizi birileriyle aynı kefeye koymayın" demişti.


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