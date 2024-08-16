Yayınlanma: 16.08.2024 - 12:18

Güncelleme: 16.08.2024 - 12:18

Akdeniz Üniversitesi rektörü olarak Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Karar yayınlanan Resmi Gazete'de resmileşti. Ünüvar'ın hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli?

ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

Prof. Dr. Özlenen Özkan, 1978 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Tıpta uzmanlık eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda 2008 yılında tamamlayan Özkan, 2010 yılında doçent oldu. Özkan, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim nakli gerçekleştiren ekipte yer aldı. Meslek hayatı boyunca dünyanın farklı ülkelerinde bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev aldı. Özlenen Özkan'a Çin tarafından geliştirilen COVID-19'a yönelik inaktif aşının Faz-3 çalışmaları kapsamında Akdeniz Üniversitesindeki ilk gönüllü denek olarak 13 Kasım 2020 tarihinde aşı vuruldu.

ÖZLENEN ÖZKAN EVLİ Mİ?

Özlenen Özkan, Ömer Özkan ile evli olup 2 çocuk annesidir.