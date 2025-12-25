Özpolatlar Sitesi davasında karar: Sanık Özpolat’a 15 yıl hapis cezası

Malatya Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde Özpolatlar Sitesi’nde bulunan Gökkuşağı ve Bulut Apartmanı, 6 Şubat depremlerin ikincisinde yıkıldı; 7 kişi yaralı kurtulurken 40 kişi yaşamını yitirmişti.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; statik proje müellifi, fenni mesul yapı müteahhit Hasan Basri Özpolat hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yakınlarını kaybedenlerin Hüseyin Alagöz'e söz verdi. Alagöz sanık Hasan Basri Özpolat'ın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Döndü Kaya ise "Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Müşteki avukatı Murat Tursun da sanığın ceza hükmüyle birlikte tutuklanması talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilin tek başına yargılandığını, bina inşaatında izin veren hiçbir yetkilinin yargılanmadığını bunun adil olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.

15 YIL HAPİS CEZASI

Aranın ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti; statik proje müellifi, fenni mesul yapı müteahhidi Hasan Basri Özpolat'ın 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin ve yurt dışına çıkış yasağının devamına, tutuklama hükmünün ise sonraya bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, ayrıca Belediye yetkilileri için de savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.