Özsoy Operası ve ‘1923’ müzikali

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Büyük Türk bestecisi Ahmed Adnan Saygun’un 1934 yılında İran şahının yapacağı Türkiye ziyareti dolayısıyla bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 27 günde bestelediği, 25 Ekim’de vizyona giren “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi ile kamuoyunun ilgi odağı olan ilk Türk operasının konser versiyonunu şef Hasan Niyazi Tura ve koro şefi Anıl Aydın yönetecek.

AKM’deki Cumhuriyet coşkusu ödüllü genç piyanist İlyun Bürkev’in şef İbrahim Yazıcı yönetiminde ve Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde yarın vereceği konserle devam edecek. Beethoven’ın, “Prometheus Uvertürü”, Mozart’ın “Jüpiter Senfonisi” seslendireceği konserde Bürkev, Saint Saëns 2. Piyano Konçertosu’nu da seslendirecek.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla sanatseverlerle buluşan “1923” adlı gösteri bugün 15.30’da Zorlu PSM’de sahneleniyor. Zorlu PSM %100 Studio’da ise bugün 11.00-14.00 arasında miniklerin ailesiyle beraber izleyeceği eğlenceli bir etkinlik Babyconcerts: Çocuk Gözüyle etkinliği olacak.