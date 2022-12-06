TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Partili Örs'ün yaralanmasına neden olan kavga! Her şey 'önüne bak' tartışmasıyla başladı

06 Aralık 2022 Salı, 17:55

TBMM Genel Kurulu’nda; TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

Genel Kurul'daki bugünkü görüşmelere iktidar ve muhalefet grupları arasında yaşanan kavga damga vurdu. Kavga sırasında AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk attı. AKP'li vekilin parmağındaki yüzüğün, İYİ Partili Örs'ün kafasında açılmaya yol açtığı öğrenildi.

Örs'ün hastaneye kaldırılması ile sonuçlanan kavganın başlangıcı olan tartışma ise TBMM Genel Kurulu tutanaklarına şöyle yansıdı:

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz: Ya, var ya gerçekten çok boş konuşuyorsun yani herkese... Biz burada ağzını açmıyoruz, çok ayıp!

AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: Ya, kardeşim, konuşmana konsantre...

Beyaz: Sen hiç konuşma, sen hiç konuşma!

TBMM Başkanvekili Haydar Akar: Sayın Beyaz, Genel Kurul'a lütfen...

Kırkpınar: Sayın Beyaz, önüne bak.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kime diyorsunuz? Böyle bir usul olur mu Sayın Başkan, kime diyor bunu?

Beyaz: Sen arkadaşlarına sor istersen.

Turan: Ama olmaz böyle.

Haydar Akar: Sayın Turan, lütfen...

Turan: Ya ‘Sayın Turan" değil, benimle ne alakası var, kürsüde başka birisi var, niye "Sayın Turan" diyorsunuz?

Beyaz: Ya kardeşim ‘Önüne bak!’ diyor adam.

Turan: Ne diyor?

Beyaz: ‘Önüne bak!’ diyor.

Turan: Önüne bak ama sen.

Beyaz: Yok ya! Ona mı soracağım nereye bakacağımı? Sana mı soracağım, kime soracağım?

Akar: Sayın Beyaz... Sayın Beyaz...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Sayın Başkan

Turan: Ben niye dinledim ki, tamam...

Beyaz: Allah Allah ya!

Dervişoğlu: Vallahi böylesi daha hayırlı oluyor, Mecliste bulunmamaları, bulunmalarından daha iyi. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Bırakın da konuşalım ya!

AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer: Karar verin siz de biz ne yapalım?

Akar: Evet, konuşmacı kürsüde...

Dervişoğlu: Laf atmak için gelip oturmanın ne anlamı var?

Akar: Sayın Dervişoğlu...

AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez: Ya bugün ters tarafınızdan mı kalktınız?

Başer: Ya hareketlere baksana ya!

Çilez: Herkese fırça atıyorsunuz.

Akar: Sayın Beyaz... Sayın Beyaz...

“ÖNÜNE BAKSANA YA”

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan: Önüne baksana ya!

Beyaz: Sen ne diyorsun kardeşim?

Çilez: Ya, birinden fırça mı yediniz ya?

Dervişoğlu: Sen de mi çıktın? Maşallah.

Akar: Birleşime on dakika ara veriyorum.”