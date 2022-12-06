Pahalılıkta BİM'i geçti! Erdoğan'ın 'müjdelediği' Tarım Kredi Marketi bilançoyu tutturamadı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirimli fiyatlarla "müjdelediği" Tarım Kredi Market‘in zarar ettiği iddia edildi.
Türkiye'de vatandaşlar yoksullukla boğuşurken, siyasi aktörlerden marketleri sorumlu tutan açıklamalar geldi. Hedefe konulan zincirlerde ürünlerin yüksek fiyattan tüketicilere ulaştırıldığına ilişkin paylaşımlar yapıldı. Ancak devlete ait Tarım Kredi Marketlerde etiketlerin birçok kalemde ya aynı ya da daha yüksek olması tartışma yarattı.
BİLANÇOYU TUTTURAMADI
Karar gazetesinin haberine göre, pirinç TKK’da 28.90 TL olurken BİM’de 22 liraya satıldı. Süt de TKK’da 16.90’dan rafa konurken BİM’de etikete 14.75 yazıldı. Devlet marketinde indirim söylemlerine rağmen fiyatlar cep yakarken Kooperatif Market’in bilançoyu tutturamaması ise dikkati çekti.
MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR
Tarım Kredi geçen yıl 250 milyon TL zarar etti. Hemen hemen aynı olan fiyat etiketlerine rağmen, kamuoyunda “3 harfliler” olarak anılan marketlerin kârlarının artması karşısında Tarım Kredi’deki zarar soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
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