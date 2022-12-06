Pahalılıkta BİM'i geçti! Erdoğan'ın 'müjdelediği' Tarım Kredi Marketi bilançoyu tutturamadı

06 Aralık 2022 Salı, 09:51

Türkiye'de vatandaşlar yoksullukla boğuşurken, siyasi aktörlerden marketleri sorumlu tutan açıklamalar geldi. Hedefe konulan zincirlerde ürünlerin yüksek fiyattan tüketicilere ulaştırıldığına ilişkin paylaşımlar yapıldı. Ancak devlete ait Tarım Kredi Marketlerde etiketlerin birçok kalemde ya aynı ya da daha yüksek olması tartışma yarattı.

BİLANÇOYU TUTTURAMADI

Karar gazetesinin haberine göre, pirinç TKK’da 28.90 TL olurken BİM’de 22 liraya satıldı. Süt de TKK’da 16.90’dan rafa konurken BİM’de etikete 14.75 yazıldı. Devlet marketinde indirim söylemlerine rağmen fiyatlar cep yakarken Kooperatif Market’in bilançoyu tutturamaması ise dikkati çekti.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Tarım Kredi geçen yıl 250 milyon TL zarar etti. Hemen hemen aynı olan fiyat etiketlerine rağmen, kamuoyunda “3 harfliler” olarak anılan marketlerin kârlarının artması karşısında Tarım Kredi’deki zarar soru işaretlerini de beraberinde getirdi.