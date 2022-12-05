Zincir market krizinde BİM'e saldırı! Camına 'Devlet baba' yazdılar
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin hedef göstermesi ile başlayan, ardından Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen Kürşad Yılmaz tarafından yapılan tehdit ile devam eden market krizinde BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Son olarak Antalya Kepez'deki bir BİM mağazasına saldırı gerçekleşti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Zincir marketlerin FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" çıkışı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesiyle başlayan 'market gerilimi' devam ediyor.
GALİP AYKAÇ İSTİFA ETMİŞTİ
Kriz sürerken; BİM'in İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç "Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" çıkışıyla gündeme gelmişti.
Aykaç, suç örgütü liderliğinden tutuklandıktan sonra Bahçeli'nin çağrısının ardından serbest bırakılan Kürşad Yılmaz tarafından açık açık ölümle tehdit edilmişti.
Devam eden süreçte ise Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti.
BİM'E SALDIRI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre hedef göstermeler ve tehditler sonrası önceki akşam Antalya'nın Kepez ilçesinde BİM mağazasına saldırı düzenlendi.
Mağazanın önüne gelen bir grubun, marketin camlarına "Devlet baba" yazdığı görüldü.
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