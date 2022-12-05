Zincir market krizinde BİM'e saldırı! Camına 'Devlet baba' yazdılar

05 Aralık 2022 Pazartesi, 15:46

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Zincir marketlerin FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" çıkışı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesiyle başlayan 'market gerilimi' devam ediyor.

GALİP AYKAÇ İSTİFA ETMİŞTİ

Kriz sürerken; BİM'in İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç "Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" çıkışıyla gündeme gelmişti.

Aykaç, suç örgütü liderliğinden tutuklandıktan sonra Bahçeli'nin çağrısının ardından serbest bırakılan Kürşad Yılmaz tarafından açık açık ölümle tehdit edilmişti.

Devam eden süreçte ise Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

BİM'E SALDIRI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre hedef göstermeler ve tehditler sonrası önceki akşam Antalya'nın Kepez ilçesinde BİM mağazasına saldırı düzenlendi.

Mağazanın önüne gelen bir grubun, marketin camlarına "Devlet baba" yazdığı görüldü.