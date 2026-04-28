Pakistan Büyükelçiliği, Çorum’da sanat ödülleri töreni düzenledi: 'Sanat halklar arasındaki bağı pekiştiriyor'

28.04.2026 11:25:00
ANKARA/Cumhuriyet
Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Chughtai Sanat Ödülleri törenini bu yıl Çorum’da düzenledi. Etkinlikte konuşan Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, “Sanat evrensel bir dil olarak karşılıklı anlayışı güçlendiriyor ve halklar arası bağı pekiştiriyor” dedi.

“Türkiye’deki lise öğrencileri arasında kültürel etkileşimi ve sanatsal ifadeyi teşvik etmeyi” amaçlayan ve adını Pakistanlı sanatçı Abdül Rahman Chughtai’den alan Chughtai Sanat Ödülleri töreni, bu yıl “Doğanın Harikaları: Himalayalardan Kapadokya’ya” temasıyla, Çorum’da yapıldı.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin 2011’den beri düzenlediği etkinliğe Büyükelçi Yusuf Cüneyd’in yanı sıra, Çorum Valisi Ali Çağan ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

"SANAT HALKLAR ARASINDAKİ BAĞI PEKİŞTİRİYOR"

Büyükelçi Cüneyd, konuşmasında, Pakistan ile Türkiye arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin ortak tarih, ortak değerler ve karşılıklı saygıya dayandığını vurguladı. Bu yılın temasının her iki ülkenin zengin doğal ve kültürel mirasını yansıtırken birlik ve dayanışmayı da simgelediğini ifade etti. Genç sanatçıları tebrik eden Büyükelçi, sanatın evrensel bir dil olarak karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini ve halklar arası bağları pekiştirdiğini belirtti.

Çorum Valisi Ali Çağan ise konuşmasında, iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek Pakistan-Türkiye kardeşliğinin zaman içinde daha da güçlendiğini ifade etti. Kültürel girişimlerin ve gençlerin katılımının, bu dostluğun daha da ileriye taşınmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Chughtai Sanat Ödülleri gibi etkinliklerin yalnızca sanatsal başarıyı kutlamakla kalmayıp, özellikle genç nesillerin yaratıcılığı aracılığıyla ülkeler arasındaki dostluğu güçlendiren önemli platformlar olduğunu ifade etti.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarışmada birincilik ödülü Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Nehir Aylan’a verildi. İkinciliği İrem Dokbaş kazanırken, üçüncülük ödülü Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Elif Berra Yıldırım’a takdim edildi.

Yükselen Sanatçı kategorisinde ise Atatürk Anadolu Lisesi’nden Batuhan Koyun, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden Ceylin Keyvan ve İnönü Anadolu Lisesi’nden Ece Kaynak ödüle layık görüldü.

Mansiyon ödülleri Eti Anadolu Lisesi’nden Samet Saygın, Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi’nden Gözde Kayaer ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Berru Yağmur Ertaşmış’a verildi. 

