Pakistan Büyükelçiliği, Hindistan çatışmalarının yıldönümünde etkinlik düzenledi ‘Pakistan barıştan yanadır’

2025’te yaşanan Pakistan-Hindistan çatışmalarının birinci yıldönümünde, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, dün, “Marka-e-Haq Zafer Programı” düzenlendi. Dualarla başlayan programda Pakistan ve Türkiye’nin milli marşları okundu, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar’ın video mesajı gösterildi.

‘PAKİSTAN TÜM ÇATIŞMALARIN UZLAŞMACI YOLLARLA ÇÖZÜLMESİNİ SAVUNMAKTA’

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, “Biz her 10 Mayıs’ta anma yapacağız ama bu bir kutlama olmayacak. Bizim için bu yıldönümü, barış halinde olmamız gerektiğini gösteren bir tarih. Ancak hazırlıklı olmalıyız. Barış konusunda dirençliyiz fakat gücümüz ülkemizi her zaman korumalı. Pakistan, ister Keşmir’de, ister Gazze’de, ister dünyanın başka herhangi bir yerinde tüm çatışmaların uzlaşmacı yollarla çözülmesini savunmakta” dedi. Konuşmasının devamında Cüneyd, “Türk medyasına doğru haberleri dürüstçe yaptıkları için şükranlarımı sunmak isterim. Bizler kimsenin taraf olmasını istemedik ve beklemedik. Ancak yüzde yüz doğru bir aktarım istedik. Ve bu koşullarda sesimizi duyurduğu için Türk medyasına minnettarlığımızı iletiyoruz” sözlerini kullandı.

‘PAKİSTAN SAVAŞI DURDURMUŞ OLDU’

Törende konuşan AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise “Bana göre şu anda en iyi savaşçılar, savaşı en hızlı durduranlardır. Pakistan'da iyi savaşçılar vardı. Hindistan-Pakistan savaşı başlamadan bu savaşı durdurdular. Çünkü Hindistan çok büyük bir savaş başlatmak istedi. Pakistanlı savaşçılar, pilotlar, askerler dediler ki ‘Yok, sen bunu yapamazsın’” ifadelerini kullandı.